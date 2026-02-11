Encuentro Sanmartiniano: la propuesta que ofrece explicar al Libertado desde San Juan, la provincia que hizo posible el Cruce de los Andes

El Encuentro Sanmartiniano es una propuesta cultural e histórica que se realizará en el Valle de Calingasta, en San Juan, del 23 al 26 de abril de 2026. Su objetivo es entender al general José de San Martín “desde los territorios, las comunidades y los saberes que hicieron posible la gesta del Cruce de los Andes”.

A lo largo de cuatro días, un grupo limitado de personas recorrerá Calingasta, Barreal, Tamberías y otros sitios fundamentales de la Ruta de los Patos, disfrutando charlas, caminatas por el valle, gastronomía sanjuanina, tertulias con expertos, música y espacios dedicados a la reflexión.

El cruce del general José de San Martín

Además, se estudiará a San Juan como escenario y figura esencial del Cruce de los Andes, explorándose, a partir de información académica y conocimientos transmitidos de generación en generación, cómo era la organización política y comunitaria de la campaña, la función de Calingasta, y el rol clave que cumplieron las familias locales en la gran gesta emancipadora.

El encuentro propone comprender al general desde el territorio donde soñó y construyó su gran logro militar, combinando el relato historiográfico con la experiencia directa del bellísimo paisaje cordillerano y el encuentro con las comunidades sanjuaninas que hicieron posible la campaña libertadora.

La propuesta, además, permitirá a los participantes conocer los diferentes perfiles de San Martín: su genio militar, su lectura inigualable del territorio, su talento político, su dimensión ética, su costado más humano, su relación con el dinero y el poder, entre otras perspectivas.

De esta forma, el proyecto combina historia, experiencia personal y reflexión para hacer más real una figura esencial de la historia argentina y latinoamericana desde el lugar donde planeó e hizo realidad un plan que parecía imposible.

El Encuentro Sanmartiniano es organizado por Enrique Avogadro, gestor cultural y creativo, consultor internacional y exministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires; y Claudia Grynszpan, especialista en turismo cultural y desarrollo local, exministra de Turismo y Cultura de San Juan.

En el proyecto, además, trabajan tres destacados expertos: Cristina Hevilla, doctora en Historia, especialista en historia regional y memoria local; Virginia Gallardo, profesora de Historia, especialista en transmisión de saberes históricos desde el territorio, y Guillermo Collado Madcur, genealogista, investigador de familias históricas de San Juan y Cuyo.

Información general del Encuentro Sanmartiniano

-Lugar: San Juan – Valle de Calingasta

-Fecha: 23 al 26 de abril de 2026

-Duración: 4 días / 3 noches

-Grupo: reducido (10 a 20 personas)

-Alojamiento: Posada Paso de los Patos (Barreal)

-Contacto: [email protected]

-WhatsApp: +54 9 11 5865 8099.