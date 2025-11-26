El jueves 27 de noviembre se celebra una nueva edición de "La Noche de las Casas de Provincia" en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A medida que avanza esta propuesta federal, que invita a la ciudadanía y turistas a “recorrer el país en una noche”, se genera una alta concurrencia en el centro porteño, lo que implica diversos cortes y restricciones viales en los alrededores de las sedes provinciales.

Su origen es relativamente reciente, consolidándose como un evento anual en el calendario cultural federal de Argentina. Nació por iniciativa del Consejo Federal de Representaciones Oficiales (CONFEDRO), el organismo que agrupa a todas las Casas de Provincia que tienen su sede en la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo principal es ofrecer una ventana de exhibición masiva de la diversidad y riqueza productiva, cultural, turística y gastronómica de cada jurisdicción.

Así, la jornada es una manifestación clara del federalismo cultural. Durante una única noche, que generalmente se extiende desde las 18:00 hasta la medianoche, las representaciones provinciales abren sus puertas de manera gratuita y ofrecen al público música en vivo, espectáculos artísticos, degustaciones de platos típicos, exposiciones de artesanías y muestras de producción regional.

Circuitos y restricciones viales en la ciudad de Buenos Aires (CABA)

En busca de ordenar la afluencia de público a las sedes, la jornada se organiza en circuitos que agrupan a las casas por proximidad geográfica dentro de la ciudad. Aunque la organización de los circuitos puede variar levemente cada año, se mantienen zonas de gran concentración en Microcentro y Barrio Norte, áreas donde se encuentran la mayoría de las casas, incluyendo las de Tucumán, Santa Fe, Jujuy, Misiones y Buenos Aires.

Siguiendo la gran convocatoria y la necesidad de garantizar la seguridad de los peatones que recorren las distintas sedes, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires implementa un operativo especial de tránsito. Este operativo incluye cortes totales y parciales en las calles aledañas a las Casas de Provincia, con el fin de transformar temporalmente las arterias en espacios peatonales para la circulación segura.

A lo largo del jueves, las afectaciones de tránsito empiezan por la mañana, aunque los cortes más restrictivos se aplican durante la tarde y se prolongan hasta la madrugada del viernes. Por ejemplo, en ediciones previas se registraron cortes totales en arterias clave como Suipacha y 25 de Mayo en el Microcentro, y en calles como Sarmiento entre Talcahuano y Libertad, impactando el flujo habitual de vehículos y el transporte público.

Estas restricciones viales afectan tanto a automovilistas como a usuarios de transporte público, que ven modificados los recorridos de colectivos en las inmediaciones de los cortes. La duración de los cortes varía según la ubicación de cada Casa, siendo las restricciones más prolongadas aquellas que permiten el armado y desarme de escenarios.

Se recomienda a los ciudadanos y turistas utilizar el transporte subterráneo o medios alternativos para desplazarse por las áreas afectadas durante la tarde y noche del evento.