Inauguran cinco nuevas muestras en el Recoleta que incluyen a Busqued, Rocambole y un homenaje a Gorriarena

El miércoles 17 de diciembre a las 18, en el Centro Cultural Recoleta (CCR), se realizará la inauguración de cinco muestras: “Antes del fulgor” de Valentín Asprella Lozano en la sala 6 y “KIKIN” de Juan José Souto en la sala 5; “Rocambole y el jardín de los fantasmas” por Ricardo Cohen en las salas 13 y 14, y las exposiciones dedicadas al maestro Carlos Gorriarena en la Sala Histórica y al escritor Carlos Busqued en las salas 2 y 3.

En la Sala Histórica, a propósito del centenario del nacimiento de Carlos Gorriarena (20 de diciembre de 1925), el CCR rendirá homenaje al artista que formó parte de diez muestras colectivas dentro de la institución. En el año 2009, la Sala Cronopios albergó una exposición retrospectiva póstuma y hoy la Sala Histórica rendirá homenaje al maestro con la exhibición de Vidriera (2000, acrílico sobre tela) e Irisada luz del atardecer (1977).

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En las Salas 2 y 3, el CCR rememorará el universo del escritor Carlos Busqued con la muestra dedicada a la vida y obra de este escritor argentino de culto, fallecido en marzo de 2021. La muestra, curada por Juan Maisonnave, busca adentrarse en el complejo ecosistema material del autor que con solo dos novelas publicadas en vida (Bajo este sol tremendo y Magnetizado) construyó una de las obras más inquietantes y singulares de las primeras décadas del nuevo milenio.

Videos, nuevas canciones y álbumes: Luck Ra, Molle, Ca7riel y Paco Amoroso y más



Esta exhibición póstuma reúne por primera vez los objetos personales que el escritor atesoraba no como una colección ordenada, sino como "restos, hallazgos y caprichos" que, según el curador, activaban su pensamiento creativo. Aeromodelos, cuadernos, libros subrayados, cómics, publicaciones y revistas, una mandíbula animal, un cuadro de Alack Sinner, sus remeras con leyendas o bandas de rock.

En la Sala 5, Juan Jose Souto —artista seleccionado en la convocatoria 2025 del Recoleta— presentará “KIKIN”, con curaduría de Javier Villa. Un proyecto concebido específicamente para el Recoleta donde las esculturas funcionan como dispositivos de revelación. Cada pieza explorará las formas en que la luz interactúa con la densidad operando como herramienta de conocimiento.

En la Sala 6, Valentín Asprella Lozano, también seleccionado en la convocatoria CCR 2025, presentará “Antes del fulgor” (curada por Carla Barbero), una experiencia sensorial a través de un recorrido escultórico e instalativo, donde lo natural y lo sintético se vuelven una misma trama. Organismos híbridos se adentran en el imaginario de los procesos naturales de descomposición y regeneración, eje central en la práctica del artista.

En las Salas 13 y 14, Ricardo Cohen —más conocido como Rocambole— presentará “Rocambole y El Jardín de los Fantasmas”, una exposición curada por Natalia Famucchi que reunirá una minuciosa selección de piezas documentales de la producción gráfica y plástica del artista.

En el pasillo de Sala 13 se exhibirán obras originales que pertenecen a su trabajo para la banda de rock Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota (cuando se cumplen exactamente 40 años del lanzamiento del primer disco de Los Redondos, Gulp!), mientras que en las Salas 13 y 14 podrán verse pinturas y acuarelas de diferentes momentos de su carrera.

Las cinco muestras podrán disfrutarse a partir del 17 de diciembre a las 18, con entrada libre y sin costo para residentes y argentinos de martes a viernes de 12 a 21, sábados, domingos y feriados de 11 a 21.



RB / EM