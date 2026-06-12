Murió David Hockney a los 88 años: adiós a uno de los pintores más influyentes del arte contemporáneo

El británico David Hockney, considerado una de las figuras más influyentes del arte contemporáneo, murió el jueves en Londres a los 88 años de edad. Fue "una de las figuras más importantes del arte contemporáneo tanto en el siglo XX como en el XXI", destacó Erica Bolton, responsable de la agencia que lo representaba. “Falleció en paz en su casa”, informó en un comunicado.

Su legado abarca pintura, dibujo, fotografía, escenografía, arte digital y vidrio. Figura del pop art de los años 60, el artista británico dominó primero las técnicas académicas y avanzó a las nuevas tecnologías, con obras realizadas en iPad ya con más de 70 años.

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En sus últimos años, trabajó entre Normandía (noroeste de Francia) y Londres, produciendo nuevas series digitales y pinturas, y fue objeto de importantes exposiciones internacionales, incluida la gran retrospectiva de 2025 en la Fundación Louis Vuitton de París.

"Su carrera, que se extiende a lo largo de siete décadas, y su obra prolífica se caracterizan por un enfoque multimedia de la creación de imágenes, una reflexión intelectual sobre la naturaleza de la representación y de la perspectiva, así como un compromiso constante con la celebración y la representación del mundo que lo rodea", subrayó este viernes su agente.

Hockney era uno de los artistas más cotizados del mundo

Una de las obras del artista, Portrait of an Artist (Pool with two figures), subastada por 90,3 millones de dólares en 2018 en Nueva York, se convirtió en su momento en la obra más cara de un artista vivo vendida en subasta, récord posteriormente superado por la escultura del conejo del estadounidense Jeff Koons.

Sus obras más emblemáticas, con colores audaces y una perspectiva singular, entraron en la cultura popular, como A Bigger Splash (1967), que representa el chapoteo en la pileta de una casa californiana bañada por el sol, símbolo de placer y sensualidad.



Nacido el 9 de julio de 1937 en Bradford (norte de Inglaterra), en una familia humilde, Hockney tuvo que enfrentarse a los prejuicios de la Inglaterra de posguerra frente a su homosexualidad y su vocación artística.

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"Deja atrás a su compañero de larga data, Jean-Pierre Gonçalves de Lima, a su sobrino nieto Richard, quien le sirvió como asistente de estudio durante sus últimos años, a sus hermanos Philip y John, así como a numerosas sobrinas, sobrinos, sobrinas nietas y sobrinos nietos", añadió Erica Bolton.

Hockney realizó el servicio militar como enfermero antes de ingresar en el prestigioso Royal College of Art de Londres en 1959. Poco después de graduarse, Hockney realizó su primera exposición individual y comenzó a hacerse un nombre en el mundo del arte.

El pop art y California

Hockney se instaló en California en 1964, donde comenzó a pintar los paisajes luminosos que lo convirtieron en figura del pop art, especialmente gracias a su serie de piletas.

Viajó también por Francia, Marruecos, Londres, Nueva York y Los Ángeles, retratando a amigos, familiares y amantes en escenas cotidianas.

Exploró el teatro, el grabado y la fotografía, creando en los años 80 composiciones fotográficas múltiples para superar la visión limitada de una sola imagen.

En los años 90 regresó con frecuencia al condado Yorkshire, su lugar de nacimiento, donde redescubrió el paisaje y evolucionó hacia la pintura de paisaje, con influencias del fauvismo, Cézanne y Van Gogh.

Más tarde adoptó tecnologías como el Polaroid, el vídeo y finalmente el iPad, con el que realizó numerosas obras expuestas internacionalmente.

"La naturaleza es la fuente de todo. Mi alegría viene de la forma en que miro el mundo" decía en 2021. También afirmaba que solo retrataba a personas que conocía bien, razón por la cual rechazó pintar a la reina Isabel II.

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Hockney perdió audición a partir de los 40 años y sufrió un leve accidente cerebrovascular en 2012. En 2019 se instaló en Normandía antes de regresar a Londres en 2023.

David Hockney en seis obras emblemáticas

"Domestic Scene, Notting Hill" (1963)



Pintada en 1963, "Domestic Scene, Notting Hill" es típica de las primeras obras del artista, realizadas al óleo en un estilo experimental sin perspectiva. Un personaje vestido de negro está sentado en un sillón, de espaldas a un hombre desnudo. Un jarrón amarillo, una lámpara y una cortina roja completan la escena, en un departamento del barrio de Notting Hill en Londres, donde el pintor residía en aquella época.

"A Bigger Splash" (1967)

Esta tela, una de las más importantes del pintor, es representativa del estilo de vida que interesa a Hockney de California en los años 1960. El azul pastel del cielo sin nubes y el azul más profundo de la piscina dominan la obra, en una inquietante calma sólo alterada por un chapuzón.

California es una gran fuente de inspiración para el artista, porque aprecia "la intensidad de los colores, la luz, la sensualidad", explicaba Andrew Wilson, conservador de la Tate Britain, en la BBC en 2017.

"Mr and Mrs Clark and Percy" (1970-1971)

Una pareja, junto a un gran ventanal, mira al espectador. El señor Clark está sentado, con su gato Percy en el regazo, y su esposa frente a él, con las manos en las caderas.

La intensidad emocional de esta pintura, "obra maestra de tensión doméstica contenida", según The Guardian, se encuentra también en el tierno y conmovedor "My Parents" (1977).

Estos lienzos forman parte de una serie de dobles retratos de allegados del artista en su entorno. Una de estas obras, "Henry Geldzahler and Christopher Scott" (1969), se vendió por 49,5 millones de dólares en una subasta en Londres en 2019.

"Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)" (1972)

"Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)" representa al pintor Peter Schlesinger, a quien Hockney conoce en 1966 y que se convierte en su amante y máxima inspiración.

En este gran lienzo, Schlesinger aparece de pie, elegante, al borde de una piscina y contempla una silueta bajo el agua que nada en su dirección, delante de un paisaje de colinas verdes.

En 2018, esta tela se subastó en Christie's en Nueva York por 90,3 millones de dólares, convirtiéndose en la obra más cara vendida por un artista vivo. Un año después, lo superaría la escultura en forma de conejo de Koons.

"Bigger Trees Near Warter" (2007)

Esta imponente pintura de más de cuatro metros por doce representa un conjunto de árboles en el este de Yorkshire, en Inglaterra, poco antes de la primavera.

"Es un paisaje que conozco desde mi infancia y que está cargado de significado pero, hasta hace unos diez años, nunca lo había visto como un tema", explicó en la BBC el pintor, que dejó California en 2004 para regresar a su región natal.

La obra, compuesta por 50 paneles unidos, fue pintada al aire libre con la ayuda de la fotografía digital.

"The Yosemite Suite" (2010-2011)

Según AFP, Hockney, ya septuagenario, se lanza a pintar en iPad, con un lápiz óptico y una paleta de colores limitada. "The Yosemite Suite" es una serie de 20 obras ampliadas e impresas en gran formato, realizadas durante varias estancias en este parque nacional californiano entre 2010 y 2011.

"El iPad es como una hoja de papel infinita, que encajaba perfectamente con mi sensación de que la pintura debía ser grande", declaró Hockney en 2012.

El artista utiliza también la tableta como herramienta pedagógica, creando obras interactivas que le permiten explicar y explorar el proceso creativo.

