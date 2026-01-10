sábado 10 de enero de 2026
"Otra canción", de Francis Carco

En sus textos describió ambientes urbanos plagados de callejuelas oscuras, retrato del París más bohemio del primer cuarto de siglo, con sentimientos que expresan tristeza y soledad.

Francis Carco (François Carcopino-Tussoli; Nouméa, 1886 – París, 1958). | CeDoc

En el Suplemento Cultura de Diario PERFIL ofrecemos cada semana "Narcolepsia. Coordenadas para una aproximación a la poesía", y el elegido en esta ocasión es "Otra canción", del francés Francis Carco:

Tus ojos cansados, tu boca anhelando

besos, tu cuerpo esbelto y erguido

me hechizan, pero mi mente está vacía

luego pasar la noche en tu casa.

Así que salgo a la calle donde

paso el rato, soñando, forjando

versos, merodeando frente

a los cafés, sin dinero,

y cuando —después de medianoche—

regreso a tu habitación, sabes muy bien

qué vínculo infernal y cálido

nos apareará vientre con vientre.

(Trad. Juan Arabia)

Francis Carco (François Carcopino-Tussoli; Nouméa, 1886 – París, 1958) fue un poeta y novelista francés. En su primer poemario, La Bohème et mon coeur (1912), dejó plasmado lo que serían la atmósfera y los temas habituales en toda su obra, en la que puede hallarse una singular coherencia entre los ambientes y los sentimientos, especialmente en las novelas. En ellas describió ambientes urbanos plagados de callejuelas oscuras, retrato del París más bohemio del primer cuarto de siglo, con sentimientos que expresan tristeza y soledad.

