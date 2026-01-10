"Otra canción", de Francis Carco

En el Suplemento Cultura de Diario PERFIL ofrecemos cada semana "Narcolepsia. Coordenadas para una aproximación a la poesía", y el elegido en esta ocasión es "Otra canción", del francés Francis Carco:

Tus ojos cansados, tu boca anhelando

besos, tu cuerpo esbelto y erguido

me hechizan, pero mi mente está vacía

luego pasar la noche en tu casa.

Así que salgo a la calle donde

paso el rato, soñando, forjando

versos, merodeando frente

a los cafés, sin dinero,

y cuando —después de medianoche—

regreso a tu habitación, sabes muy bien

qué vínculo infernal y cálido

nos apareará vientre con vientre.

(Trad. Juan Arabia)

Francis Carco (François Carcopino-Tussoli; Nouméa, 1886 – París, 1958) fue un poeta y novelista francés. En su primer poemario, La Bohème et mon coeur (1912), dejó plasmado lo que serían la atmósfera y los temas habituales en toda su obra, en la que puede hallarse una singular coherencia entre los ambientes y los sentimientos, especialmente en las novelas. En ellas describió ambientes urbanos plagados de callejuelas oscuras, retrato del París más bohemio del primer cuarto de siglo, con sentimientos que expresan tristeza y soledad.