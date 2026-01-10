"Otra canción", de Francis Carco

En el Suplemento Cultura de Diario PERFIL ofrecemos cada semana "Narcolepsia. Coordenadas para una aproximación a la poesía", y el elegido en esta ocasión es "Otra canción", del francés Francis Carco:
Tus ojos cansados, tu boca anhelando
besos, tu cuerpo esbelto y erguido
me hechizan, pero mi mente está vacía
luego pasar la noche en tu casa.
Así que salgo a la calle donde
paso el rato, soñando, forjando
versos, merodeando frente
a los cafés, sin dinero,
y cuando —después de medianoche—
regreso a tu habitación, sabes muy bien
qué vínculo infernal y cálido
nos apareará vientre con vientre.
(Trad. Juan Arabia)
Francis Carco (François Carcopino-Tussoli; Nouméa, 1886 – París, 1958) fue un poeta y novelista francés. En su primer poemario, La Bohème et mon coeur (1912), dejó plasmado lo que serían la atmósfera y los temas habituales en toda su obra, en la que puede hallarse una singular coherencia entre los ambientes y los sentimientos, especialmente en las novelas. En ellas describió ambientes urbanos plagados de callejuelas oscuras, retrato del París más bohemio del primer cuarto de siglo, con sentimientos que expresan tristeza y soledad.