Se lanzó Premio Witcomb de las artes visuales con más de 20 mil dólares en premios y un jurado de jerarquía

Witcomb, la galería de arte más antigua del país, fundada en 1868, anuncia el lanzamiento del Premio Witcomb de las artes visuales, en el que podrán participar artistas de todo el país entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2025, contando con importantes premios y un jurado de jerarquía para la elección de los ganadores, quienes integrarán una muestra conjunta en la Casa del Bicentenario en marzo de 2026.

El primer premio consta de US12.000, mientras que el segundo percibirá US6.000 y el tercero US3.000. El jurado, a su vez, podrá entregar otras menciones y se darán diplomas a los ganadores, mientras que las obras premiadas serán incorporadas a la Colección Witcomb, que alberga a los más grandes artistas de nuestro país y del exterior.

El jurado estará integrado por 5 prestigiosos representantes del ambiente artístico: María José Herrera, Laura Casanovas, Andrés Duprat, Julio Sanchez Baroni y Rodrigo Alonso.

Andrés Duprat, Laura Casanovas, María José Herrera y Julio Sánchez Baroni.

La producción del premio está a cargo de Betbeder- Consultora y Productora de arte, dirigida por Rubén Betbeder, ex director del Museo de la Cárcova.



Convocatoria y bases

La convocatoria estará abierta hasta el 31 de diciembre de este año. Quienes deseen participar deberán postularse en la página web de la Galería (https://galeriaswitcomb.com.ar/). Cada postulante deberá informar nombre de la obra, nombre y apellido del autor/a, dirección, teléfono, email y currículum, entre otros datos.

El jurado se reunirá la primera quincena de febrero 2026 para seleccionar a las obras que formarán parte de la muestra, cuyo listado se informará a través del sitio Web de la Galería, Instagram y Facebook. , que con su conocimiento en el mundo del arte acompaña en este emprendimiento.

Exposición y premios en Casa del Bicentenario

La muestra con las obras seleccionadas se inaugurará el 19 de marzo de 2026 en la Casa del Bicentenario, fecha en la que se realizará, también, el anuncio y entrega de premios a las 3 ganadoras.

La exposición podrá ser visitada, en forma libre y gratuita, durante dos meses (finalizará el 17 de mayo) en el primer piso del edificio histórico perteneciente a la Secretaría de Cultura de la Nación.

El objetivo de este flamante premio es mantener vivo y darle continuidad al legado de la galería más antigua del país. Fue allí donde Pablo Picasso realizó, en 1901, su primera muestra en nuestro continente. Donde Quinquela Martin hizo su primera exposición individual, en 1918. También Antonio Berni, con apenas 17 años, expuso por primera vez en Galerías Witcomb.

Otros grandes artistas tuvieron allí exposiciones emblemáticas, tales como Raul Soldi, Carlos Alonso y Antonio Pujía, entre muchos otros. O mujeres de la talla de Lola Frexas, Raquel Forner y Lía Gismondi, por citar algunas.

“Así como todos estos artistas comenzaron su trayectoria en Galerías Witcomb, en muchos casos realizando sus primeras muestras para poder viajar y seguir su carrera con lo recaudado, buscamos los nuevos talentos que inauguren nuevas estéticas y sigan engalanando la historia del arte argentino”, señaló Jorge Calvo, titular de Galerías Witcomb.

