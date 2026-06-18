Rafael Nadal respondió a los elogios: qué dijo al enterarse de que Messi se siente identificado con él

El histórico extenista español Rafael Nadal agradeció públicamente a Lionel Messi tras enterarse de que el capitán de la Selección nacional afirmó sentirse "identificado" con su forma de competir. Las declaraciones cruzadas de ambas leyendas del deporte internacional se produjeron en el marco del Mundial 2026.

La interacción comenzó después del partido en el que Argentina derrotó a Argelia, un encuentro donde el diez argentino anotó un triplete. Al ser consultado sobre los factores que mantiene viva su motivación en el tramo final de su trayectoria, el actual delantero del Inter de Miami estableció un paralelismo directo con la mentalidad del exnúmero uno del ranking ATP.

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El capitán argentino reveló que en la concentración sigue de cerca la producción audiovisual sobre la trayectoria del español. "Estamos viendo la serie de Rafa Nadal y me siento muy identificado. Creo que tenemos bastante en común en eso de buscar siempre el máximo nivel y querer estar bien para competir", manifestó el futbolista rosarino.

La respuesta del ganador de 22 títulos no tardó en llegar y mediante su cuenta de Instagram compartió un fragmento de la entrevista televisiva de Messi, acompañado de un mensaje. "Gracias, Messi. Y enhorabuena por este gran comienzo en el Mundial", escribió el tenista balear para retribuir el elogio.

El impacto de las declaraciones del futbolista transcendió al propio tenista y generó repercusiones en su entorno familiar. Toni Nadal, tío y emblemático entrenador del exatleta español durante su carrera también tomó la palabra para sumarse al intercambio de elogios.

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"Me enteré de lo que dijo Messi, soy admirador suyo. Es increíble que Rafael le sirva de inspiración", manifestó el entrenador. Además remarcó el valor simbólico de que los dos grandes atletas de la historia compartan la misma filosofía de trabajo.

Asimismo, el entrenador analizó la vigencia del futbolista tras su desembarco al fútbol de Estados Unidos. "Después de dos años en Miami, creía que había declinado estar entre los mejores. Y otra vez demostró que como él no hay nadie", sentenció.

"Es el mejor de la historia. En la vida hay que ser muy exigente y Messi lo ha sido siempre. Siempre quiso dar su mejor versión y en eso coincide con Rafael", completó en su descargo.

BGD/ML