Un matrimonio por conveniencia

River volvió a la AFA y la AFA volvió a tener a River. Así, sin más. Pasó casi inadvertido, porque la atención y preocupación esta semana –con mucha lógica– estuvo en el avance de la pandemia y en las medidas adoptadas por el Gobierno, pero un día después de que Agremiados anunciara la suspensión de toda la actividad por el Covid-19, el fútbol argentino recuperó una foto que había perdido hace más de cuatro años. El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, compartieron escenario, sellaron la unidad y sonrieron junto a los presidentes de los otros cuatro clubes grandes. Tapia, surgido del Ascenso, ahora también recibió el apoyo de la élite.

La foto sucedió el miércoles en el predio de Ezeiza, luego de una asamblea en la que cada dirigente estuvo a más de un metro de distancia del otro, y con una copa de agua y un frasco de alcohol en gel delante. Ahí, con los recaudos que viene recomendando el Ministerio de Salud todos estos días, la Superliga quedó disuelta, se aprobó la creación de la Liga Profesional y el actual presidente de la AFA validó lo que será su reelección al frente del edificio que gobernó durante 35 años Julio Grondona.

Sin embargo, la novedad fue la presencia de D’Onofrio, justo unos días después de que el club millonario se desmarcó del resto de los clubes y fuera el único que se negó a jugar por el coronavirus, una decisión que generó críticas (por haberla tomado de manera unilateral, por fuera de lo acordado colectivamente), polémica y debates durante el último fin de semana antes de la suspensión total de los torneos. Desde el club aseguran que el motivo no tuvo ningún componente político: “Fue para preservar la salud, y creo que el tiempo nos dio la razón”, remarcan.

Con esa vehemencia, en Núñez también aseguran que River tomara en AFA el cargo que tenía en la Superliga, relativizando la unidad que destacó Tapia luego de la asamblea en Ezeiza. Hasta la renuncia de Mariano Elizondo, el vice millonario, Jorge Brito, ejercía la vicepresidencia en la Superliga.

Nueva era. “Dejamos atrás la etapa de Segura, el 38-38, la Comisión Normalizadora, estos tres años míos, que nunca estuvieron los cinco grandes juntos compartiendo una gestión. Ahora sí estamos todos juntos. Para el hincha va a cortar un montón de suspicacias, o malos pensamientos que tiene con el fútbol”, le dijo esta semana al diario Olé Tapia, quizás en alusión a la famosa “guardia alta” con la que alguna vez Marcelo Gallardo ilustró la tensión entre el club y una AFA con el peso de Daniel Angelici.

Sin Angelici, sin Mauricio Macri y sin la Superliga, el poder de Tapia en Viamonte 1366 empieza a tonificarse. Por lo pronto, ya recuperó una caja de 6.200 millones de pesos anuales que supone el manejo del máximo torneo argentino, que ahora pasará a llamarse Liga Profesional. Pero también recuperó el poder simbólico de sentar a Boca y a River en la misma mesa, algo que no pasaba desde la muerte del viejo patriarca de Sarandí, en 2014.

“Tenerlo a Rodolfo con nosotros es una tarea cumplida. Cerramos la grieta y logramos un viejo proyecto. Un solo fútbol, un solo paragua protector: la AFA”, le asegura a PERFIL uno de los dirigentes que acompaña a Tapia en su gestión. Reconoce que costó varios años, pero que todo empezó a encaminarse cuando los dos –Tapia y D’Onofrio– empezaron a charlar “con sinceridad y sin especular”.

Del otro lado, la relación D’Onofrio-Tinelli también se soldó, a pesar de que una semana parecía rota tras los comunicados cruzados. Los dos se juntaron a hablar en privado en la casa del conductor televisivo, que liderara la organización de la Liga Profesional –que estará bajo la órbita de la AFA– y no quería repetir la experiencia de Tapia en su primer mandato. Desde el entorno de Tinelli son claros: “La AFA no puede estar sin River, y River no puede estar sin la AFA. Ahora están juntos, pero sin mucho empatía ni convicción de ningún lado”. El tiempo, como siempre, dirá hasta cuándo dura este matrimonio.