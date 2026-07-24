A cuánto abrió el dólar blue hoy, viernes 24 de julio

A cuánto abrió el dólar blue hoy, 24 de julio

El dólar blue hoy abrió este 24 de julio a un valor en el mercado de $1.530 para la compra y $1.550 para la venta.

A cuánto abrió el dólar oficial, hoy 24 de julio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este viernes 24 de julio el dólar oficial hoy abrió a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta.

El Riesgo País cerró en 437 puntos básicos en una jornada atenta a los bonos soberanos

A cuánto abrió el dólar MEP, hoy viernes 24 de julio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, abrió a $1.515,30 para la compra y $1.524,50 para la venta.

A cuánto abrió​ el dólar hoy, viernes 24 de julio

A cuánto abrió el dólar contado con liquidación (CCL), hoy viernes 24 de julio

El dólar contado con liquidación (CCL) abrió hoy viernes 24​ de julio a $1.583,20 para la compra y $1.587,30 para la venta.

La confianza del consumidor cayó 4,8% en julio y profundiza el deterioro en la percepción de la situación económica

A cuánto abrió el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, abrió hoy, viernes 24 de julio a $1.963 como referencia de dólar.

A cuánto abrió el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto abrió este viernes 24 de julio en $1.576,95 para la compra y $1.579,30 para la venta.

Paritarias: Empleados de Comercio acordaron un aumento del 5,7% y un bono de $50.000

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubica en los 435 puntos básicos este viernes 24 de julio.