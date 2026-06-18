A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 18 de junio

El dólar blue hoy cerró este 18 de junio a un valor en el mercado de $1.455 para la compra y $1.475 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial, hoy 18 de junio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este jueves 18 de junio el dólar oficial cerró a $1.420 para la compra y $1.470 para la venta.

Morgan Stanley define una señal clave para la Argentina: qué acciones pueden subir si el país deja de ser “standalone”

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, 18 de junio

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy jueves 18 de junio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.467,70 para la compra y $1.468,50 para la venta.

A cuánto cerró el dólar hoy, 18 de junio

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy jueves 18 de junio

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy jueves 18 de junio a $1.507,30 para la compra y $1.507,90 para la venta.

El Gobierno aprobó la fusión entre Telecom y Telefónica: “Se terminaría conformando un duopolio”

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, jueves 18 de junio a $1.911 como referencia de dólar.

La construcción se desplomó 70% en Buenos Aires y crece la preocupación por la falta de demanda

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este jueves 18 de junio en $1.508,60 para la compra y $1.508,70 para la venta.

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 435 puntos básicos este jueves 18 de junio.