A cuánto cerró el euro blue hoy, miércoles 8 de julio

El miércoles 8 de julio de 2026, el euro cerró a $1.784,75 para la compra y $1,823,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cerró el euro oficial hoy, miércoles 8 de julio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este miércoles 8 de julio cerró a $1.650 para la compra y $1.750 para la venta.

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A cuánto cerró el euro blue hoy, 8 de julio

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.277,64 para la compra este miércoles 8 de julio como referencia de gastos con tarjeta.

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Cómo cotiza en los diversos bancos de Argentina, este miércoles 8 de julio

Este miércoles 8 de julio, el euro cerró en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.660 comprador y $1.760 vendedor.

Banco Nación: $1.650 comprador y $1.750vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

Banco Francés: $1.680 comprador y $1.740 vendedor.

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A cuánto cerró el dólar blue hoy, miércoles 8 de julio

Por su parte, el dólar blue hoy cerró el miércoles 8 de julio en el mercado paralelo a $1.500 para la compra y $1.520 para la venta.