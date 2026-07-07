Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este martes 7 de julio el dólar oficial cotiza a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta.

Las ventas minoristas pymes crecieron 0,9% y cortaron una racha de 13 meses de caída: qué explica el cambio de tendencia

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy 7 de julio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.521,10 para la compra y $1.525,10 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue, hoy 7 de julio

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy 7 de julio

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy martes 7 de julio a $1.569,20 para la compra y $1.569,70 para la venta.

El dólar alcanza su mayor nivel del año mientras los activos argentinos siguen al alza en Wall Street

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, martes 7 de julio, a $1.963 como referencia de dólar.

Las familias recurren cada vez más al crédito para comprar alimentos y pagar gastos cotidianos

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este martes 7 de julio en $1.557,85 para la compra y $1.556,81 para la venta.