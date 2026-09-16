A cuánto cotiza el euro blue hoy, miércoles 16 de septiembre

A cuánto cotiza el euro blue hoy, 16 de septiembre

Este miércoles 16 de septiembre de 2026, el euro blue hoy cotiza a $1.855,75 para la compra y $1.816,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cotiza el euro oficial hoy, miércoles 16 de septiembre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro cotiza este 16 de septiembre a $1.690 para la compra y $1.790 para la venta.

El riesgo país volvió a superar los 500 puntos por la caída de los bonos

A cuánto cotiza el euro tarjeta hoy, miércoles 16 de septiembre

El euro tarjeta, también llamado turista, cotiza en el mercado a $2.336,46 para la compra este miércoles 16 de septiembre como referencia de gastos con tarjeta.

A cuánto cotiza el euro blue hoy, 16 de septiembre

La Justicia aplicó la reforma laboral y una indemnización por despido se elevó a $160 millones de pesos

Cómo cotiza el euro en los bancos de Argentina este miércoles 16 de septiembre

Este miércoles 16 de septiembre, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.705 comprador y $1.805 vendedor.

Banco Nación: $1.690 comprador y $1.790 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

El BCRA compró US$ 14 millones, pero las reservas perforaron los US$ 50.000 millones

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 16 de septiembre

Por su parte, el dólar blue hoy, miércoles 16 de septiembre, cotiza en el mercado paralelo a $1.540 para la compra y $1.560 para la venta.