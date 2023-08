Advierten que la mejora en el Impuesto a las Ganancias ya "se evaporó" por la devaluación

Dos días antes de las PASO 2023, el Gobierno Nacional oficializó la suba del piso para el pago del Impuesto a las Ganancias, de $700.875 para los asalariados de mayores ingresos. Sin embargo, poco más de una semana después de la medida, un tributarista sostuvo que la misma ya "se evaporó".

"El alivio por la última suba del piso y el aumento del 35% de las escalas de Ganancias se ‘evaporó’ sustancialmente a pocos días de su implementación", afirmó César Litivin, CEO del estudio Lisiki, Litvin y Asociados, en diálogo con Noticias Argentinas.

El argumento detrás de esta cita se sustenta en la devaluación del 22% aplicada por el Banco Central. Luego de conocerse los resultados de las elecciones primarias, que tuvieron como ganador de la velada al candidato libertario, Javier Milei, y en medio de la incertidumbre de los mercados, la entidad elevó el tipo de cambio oficial a los $365,50.

Los precios de insumos médicos aumentaron 30% tras la devaluación

Esto ya estaría impulsando un ritmo inflacionario que, en agosto, se posicionaría por arriba del 10%. Según el analista económico Orlando Ferreres, en diálogo con PERFIL, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se posicionará entre "11% y 12%" el mes que viene.

Por su parte, para Matías de Luca, consultor de LCG, la variación treparía al 14% en agosto y se mantendría por encima de los dos dígitos en septiembre debido a la actualización cambiaria instrumentada por el ministerio de Economía.

Litvin aseguró que "no es buena técnica aumentar pisos pero no aumentar escalas y deducciones" porque las recomposiciones salariales que se vienen acordando en paritarias entre sindicatos y empresas tornan nulas las mejoras otorgadas por el gobierno. Esto último, según advirtió, no ocurrió.

Antes de fin de este año se necesitarían otros 5 mil millones de dólares

Por otro lado, hizo énfasis en que, con un aumento de salario, si antes un trabajador estaba debajo del piso es posible que, a raíz de la mejora, "termine cobrando menos". Además, consideró que los trabajadores autónomos "siguen siendo ninguneados".

"La asignatura pendiente es tener aumentos programados y automáticas por IPC y no por índice salarial, en forma mensual y equiparar a todos los trabajadores para contrarrestar el efecto de la inflación", concluyó.

Jubilaciones, la otra medida que perdió con horas de diferencia

La resolución del Gobierno Nacional en el tipo de cambio oficial no solo tuvo efecto inmediato en la medida relacionada con el Impuesto a las Ganancias. Sus consecuencias se sintieron en otra, muy relevante, que también fue anunciada previa a las elecciones y la devaluación: el aumento en las jubilaciones y pensiones.

Un día antes de la oficialización del nuevo piso del Impuesto a las Ganancias, el ministro de Economía, Sergio Massa, junto a Fernanda Raverta, titular del ANSES, anunciaron incrementos del 23,2%.

Cómo sigue y qué esperar de una economía híper sensibilizada

Con esta suba, y según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la jubilación mínima, a partir de septiembre, se ubicará en $87.460, mientras que la pensión tendrá un piso de $69.995 en el próximo trimestre. Adicionalmente, a lo largo de los próximos tres meses quiénes perciban la mínima recibirán un refuerzo de $27.000.

Sin embargo, mientras a los jubilados aún les queda bastante tiempo para ver efectivo el cambio, apenas 96 horas después el peso volvió a erosionarse por la disposición del Banco Central. Esto, puso en jaque el impacto del incremento previsional.

"El aumento que se anunció en materia jubilatoria seguramente va a estar licuado cuando, dentro de tres meses, toque el próximo anuncio", sostuvo Jorge Colina, economista del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), en diálogo con PERFIL.