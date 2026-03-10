La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) indicó que el número de locales vacíos en las principales áreas comerciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) registró una suba de 38,5% en relación al mismo período de 2025.

En el primer bimestre de 2026 se detectó un total de 284 locales en venta, alquiler o cerrados en las áreas relevadas. Con respecto a la medición anterior, correspondiente a noviembre-diciembre de 2025, se encontró un aumento del 43,4%, ya que entonces los recintos vacíos habían sido 198.

En el análisis de alquileres hubo una suba de 158,8% comparado con el primer bimestre del 2025, y con respecto a noviembre-diciembre de 2025, hubo un aumento de 91,3%.

En lo que refiere a locales en venta hubo un crecimiento de 12,5% en comparación con el mismo bimestre del año pasado y un descenso de 25% en relación al cierre de los dos meses finales del 2025.

Este estudio se realiza de manera periódica desde el 2014 y en esta ocasión la medición de la Cámara incluyó que incluyó a las principales arterias comerciales porteñas, se registraron avances bimestrales en todas las zonas menos en la Av. Pueyrredón (0-1200) que se mantuvo igual que el bimestre anterior.

Según los datos analizados por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), que surgen de un relevamiento efectuado por la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de la Provincia de Buenos Aires (FEMAPE) se determinó que, durante enero-febrero de 2026, en comparación con el mismo relevamiento de 2025, se registró un crecimiento de 180% en el número de locales inactivos —en venta, alquiler, clausurados o simplemente cerrados— en las principales áreas comerciales de La Plata.

“Cabe destacar que esta variación estuvo magnificada por la baja base de comparación, dado que en el primer bimestre del año pasado solo se habían detectado 5 locales inactivos”, señalaron en el informe.

Por último, en el mismo estudio señalaron que "comparado con el bimestre previo, noviembre-diciembre de 2025, hubo un aumento de 7,7%".

