Federico Zárate demuestra su alineamiento con Nación: tasas 0% para industrias y apuesta fuerte a los megaeventos

En Jesús María no se esquiva el debate nacional. El intendente Federico Zárate lo deja claro: tiene un “acuerdo prácticamente absoluto” con la política que lleva adelante el presidente Javier Milei. Y va más allá: si le preguntan, trabajaría por su reelección.

Pero la conversación no queda solo en alineamientos. En clave de gestión, Zárate defiende un modelo que combina fuerte promoción de eventos masivos, presión tributaria baja y una administración austera. “Gastar siempre menos de lo que te ingresa”, resume como mantra municipal.

Eventos que no pagan tasas, pero dejan millones

La apuesta por romper la estacionalidad turística es explícita. Jesús María recibirá el 23 de mayo a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y el 24 organizará el Festival Nacional del Cuarteto, cuya grilla estará encabezada por La Mona Jiménez, junto a Lore Jiménez, Cachumba, Valentina Márquez y Simón Aguirre.

La decisión política es clara: estos eventos no pagan tasas municipales. “Eventos de esta característica en Jesús María no pagan ni un peso en términos tributarios, porque es una forma también de potenciar la plaza”, explicó. Lo que el municipio deja de recaudar —asegura— lo recupera al mes siguiente vía hotelería, gastronomía y comercio.

El ejemplo que ofrece es contundente: el último Festival Nacional de Doma y Folklore implicó una inversión cercana a los 8 millones de dólares y generó un derrame económico estimado en 70 millones.

La lógica es pragmática: menos caja directa, más movimiento privado. Que el espectáculo pague poco, pero que la ciudad facture mucho.

Milei sí, chicana no

En el plano político, Zárate no especula. Reivindica el rumbo nacional y pide elevar el nivel del debate provincial. “A mí me molesta mucho entrar en lo chabacano de la política”, advierte, y propone discutir con contenido.

Su alineación con Milei no es táctica, es ideológica. Cree que el nuevo escenario obliga a ordenar cuentas y transparentar números. Y eso —dice— también corre para los municipios.

Jesús María tiene más de 2100 comercios activos, un récord histórico. Pero la caída del consumo es evidente.

Zárate plantea que el empresariado debe adaptarse. “Teníamos negocios de ropa que trabajaban con márgenes del 25 o 30% y es una brutalidad. Eso en el mundo no existe”, afirmó. Según su lectura, el modelo anterior permitía cubrirse de la inflación acumulando stock y trasladando costos. El nuevo contexto exige eficiencia.

“Hay un cambio cultural muy grande por parte del comerciante, del empresariado y de las pymes”, sostuvo. La consigna es clara: menos especulación financiera y más competitividad real.

El intendente defiende que Jesús María tiene “de las tasas más competitivas de la provincia”. El esquema incluye 0% de alícuota para industrias y una tasa fija del 0,6% para el comercio. Además, los nuevos emprendimientos no pagan tributos el primer año.

Del lado del Estado, la austeridad también se practica. Cuatro municipios de la microrregión se unieron para comprar combustible en pool y abaratar costos. “El Estado también tiene que achicar su estructura y ser creativo”, explicó.