En la tercera semana de octubre de 2026, la inflación promedio en alimentos y bebidas registró un aumento del 0,5%, alcanzando de esta manera el séptimo incremento consecutivo, según indicó en su último informe privado la consultora Labour, Capital & Growth (LCG).

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Este relevamiento se lleva a cabo mediante web scraping los miércoles, relevando los precios de 8.000 alimentos y bebidas de cinco supermercados. Además, los ponderadores corresponden a la estructura del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con los datos de la consultora, esta suba del 0,5% se encadena a una serie de aumentos que comenzó en la semana del 9 de septiembre. Sin embargo, desde LCG destacaron que los incrementos son más acotados y que la inflación promedio de las últimas cuatro semanas comenzó a desacelerarse.

En este sentido, la inflación mensual promedio de las últimas cuatro semanas se desaceleró al 3,8%, lo que representa una caída de 0,6 puntos porcentuales respecto de la medición anterior, cuando había alcanzado el pico más alto del 2026 con 4,4%.

Carnes y bebidas explicaron la mayor parte de la suba semanal

Esta semana, siete rubros registraron aumentos en sus precios, comenzando por “Condimentos y otros productos alimenticios”, que subió 2,68%, y “Bebidas e infusiones para consumir en el hogar”, que aumentó 1,09%, muy por encima del promedio semanal.

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El listado lo completan “Frutas”, con un incremento del 0,90%; “Aceites”, con 0,86%; “Productos de panificación, cereales y pastas”, con 0,68%; “Carnes”, con 0,54%; y, por último, “Productos lácteos y huevos”, con una suba del 0,17%.

Por otra parte, tres rubros registraron caídas en sus precios: “Verduras”, con una baja del 0,31%; “Azúcar, miel, dulces y cacao”, con una reducción del 0,25%; y “Comidas listas para llevar”, con una disminución del 0,04%.

Según indicó la consultora LCG, “Carnes” y “Bebidas e infusiones para consumir en el hogar” fueron los rubros de mayor incidencia semanal, con 0,17 y 0,15 puntos porcentuales, respectivamente. En conjunto, explicaron más de la mitad del aumento registrado en alimentos y bebidas durante la tercera semana de octubre.

Además, la inflación mensual promedio de las últimas cuatro semanas se desaceleró al 3,8%, mientras que la variación acumulada entre puntas de ese período se ubicó en 2,1%. En cuanto a los rubros de mayor incidencia mensual, carnes, panificados y verduras explicaron más de la mitad de la suba, con un aporte conjunto de 2,4 puntos porcentuales.

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Relevamiento de precios minoristas de EcoGo

Por su parte, la consultora EcoGo informó que la inflación en alimentos y bebidas no alcohólicas registró un aumento del 0,59% durante la tercera semana de octubre, por debajo del 1,05% de la semana anterior. Sin embargo, esta variación fue casi cinco veces superior al incremento del nivel general de precios, que alcanzó el 0,12% en el mismo período.

Según la firma que dirige Marina Dal Poggetto, la inflación general acumuló un 1,34% durante las primeras tres semanas de octubre, luego de registrar aumentos del 0,90% en la primera semana y del 0,32% en la segunda. La consultora explicó que el dato de la tercera semana estuvo contenido por la caída del 1,75% en los precios de las prendas de vestir, mientras que el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo una incidencia superior a la variación del nivel general.

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En cuanto a las perspectivas para el cierre del mes, EcoGo proyectó una inflación del 1,8% para octubre, bajo el supuesto de que los precios aumenten un 0,5% en cada una de las semanas restantes. De concretarse esta estimación, el índice se ubicaría por debajo del 2% registrado por el RPM en septiembre y del 1,9% informado por el INDEC para ese mes.

Por último, la consultora estimó que la inflación interanual alcanzaría el 32,4%, mientras que la variación acumulada durante 2026 llegaría al 26,4%.

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