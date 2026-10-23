El economista que Milei invitó al Gabinete sostuvo que parte del bienestar de años anteriores era insostenible

El economista Alberto Ades, invitado por el presidente Javier Milei a una reunión de Gabinete a comienzos de octubre, sostuvo que parte de las dificultades de los hogares para llegar a fin de mes están relacionadas con la reducción de subsidios y otras transferencias estatales. En una publicación en X, afirmó que durante años se mantuvo un nivel de consumo superior al que la economía argentina podía financiar de manera permanente. Sus declaraciones se sumaron al debate que abrió el mandatario al cuestionar públicamente los relevamientos sobre los ingresos de las familias.

Ades afirmó que "una parte importante de aquel bienestar era, sencillamente, insostenible", al referirse a los niveles de consumo de años anteriores. Según su interpretación, los subsidios a los servicios públicos, las jubilaciones y pensiones sin aportes suficientes y otras transferencias permitieron mantener gastos superiores a los recursos disponibles. Sostuvo que esa diferencia se cubrió mediante endeudamiento, emisión monetaria y utilización de reservas internacionales.

El economista también mencionó el deterioro de la infraestructura y la falta de reposición de bienes de capital como consecuencias de la baja inversión. Para ejemplificar su planteo, comparó la situación económica con la de una familia que mantiene sus gastos mediante préstamos, utilizando sus ahorros o vendiendo propiedades. Ades describió ese nivel de consumo como "una ficción" que termina cuando se agotan los recursos utilizados para sostenerlo.

La polémica por los ingresos y las críticas de Javier Milei

Las declaraciones de Ades llegaron después de que Milei rechazara la expresión "no llegar al 20 del mes", que atribuyó al kirchnerismo. El Presidente también cuestionó en X a periodistas e investigadores que difundieron encuestas sobre las dificultades económicas de los hogares. En uno de sus mensajes, preguntó cómo podría sobrevivir una persona durante diez días sin comer ni beber, en respuesta a los planteos sobre el agotamiento de los ingresos antes de fin de mes.

Milei quiso elogiar a un economista y lo comparó con el placer que le generaba leer Playboy

La controversia surgió después de que la consultora Zentrix informara que dos de cada tres encuestados declararon que sus ingresos les alcanzaban hasta el día 20 de cada mes. El relevamiento registró mayores dificultades entre las personas menores de 40 años y los sectores de ingresos bajos. Otro estudio, elaborado por la consultora Mide, señaló que el 53% de los participantes recurría al endeudamiento para completar sus gastos mensuales.

Por su parte, Ades reconoció que el ajuste económico tiene consecuencias sobre los ingresos y que sus efectos no se distribuyen de manera uniforme entre la población. También sostuvo que la eliminación de un desequilibrio económico no debe confundirse con las políticas que lo originaron. Para recuperar el poder adquisitivo, consideró necesario impulsar la inversión, mejorar la productividad y alcanzar un crecimiento sostenido, una postura que resumió con la frase "No hay atajos".

Quién es Alberto Ades, el economista invitado al Gabinete

Doctor en Economía por la Universidad de Harvard, Alberto Ades reside en Nueva York desde hace más de 30 años y se desempeña como estratega global en Vector Alpha. A lo largo de su carrera ocupó distintos puestos en entidades financieras internacionales como Goldman Sachs, Citigroup y BofA Merrill Lynch. Además, mantiene un vínculo de consulta con el presidente Milei sobre temas económicos.

Javier Milei y la pobreza: "Los números siguen siendo horribles, pero la película es la mejor de la historia"

En sus intervenciones públicas, Ades expresó su respaldo al equilibrio fiscal, aunque también advirtió sobre los riesgos de un atraso cambiario. Además, planteó la necesidad de reactivar el crédito y avanzar en reformas tributarias, previsionales y de coparticipación. Durante una exposición en la Universidad de Buenos Aires (UBA), alertó sobre los vencimientos de deuda previstos para 2027 y la incertidumbre política que podría acompañar ese escenario.

DCQ