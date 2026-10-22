La carne vacuna en Argentina sigue siendo más barata que en Estados Unidos, Australia y otros países desarrollados, pero es más cara que en Brasil y Paraguay. Según un informe del IERAL de la Fundación Mediterránea, publicado en octubre de 2026, el precio promedio de una canasta de cortes bovinos alcanza los u$s13,13 por kilo en los supermercados argentinos. El relevamiento, realizado en nueve países durante octubre, revela que los valores locales se encuentran por debajo de seis mercados internacionales, aunque presentan diferencias importantes frente a sus principales competidores regionales.

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El estudio muestra que, al comparar cortes equivalentes, la carne vacuna cuesta un 82% más en Estados Unidos que en Argentina. La diferencia también es significativa con Canadá, donde los precios son un 59% superiores, mientras que en Australia y Nueva Zelanda las brechas alcanzan el 48% y el 50%, respectivamente.

Sin embargo, la situación cambia al observar los países vecinos. Paraguay tiene precios de carne vacuna un 19% inferiores a los argentinos y Brasil registra una diferencia del 10%. En cambio, Uruguay presenta valores un 10% superiores y Chile, un 17%. Estas diferencias corresponden a cortes comparables, ya que los promedios de las canastas pueden variar según los productos disponibles en cada mercado.

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El relevamiento permite dimensionar las diferencias mediante los precios promedio de las canastas. Mientras que en Argentina el kilo de carne vacuna cuesta u$s13,13, en Paraguay se ubica en u$s10,70 y en Brasil alcanza los u$s12,93. En el otro extremo aparecen Estados Unidos, con u$s24,87; Canadá, con u$s23,81; Australia, con u$s22,01; y Nueva Zelanda, con u$s21,76.

Las diferencias son todavía más pronunciadas cuando se analizan determinados cortes. En Estados Unidos, el kilo de lomo cuesta u$s59,1, frente a los u$s22,8 de Argentina, lo que representa una brecha del 159%. También se registran valores considerablemente superiores en el bife ancho y el bife angosto, con diferencias del 103% y el 120%, respectivamente.

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No obstante, Brasil presenta una particularidad: aunque su carne vacuna es en promedio más barata, el lomo cuesta un 38% más que en Argentina. Algo similar ocurre con Uruguay, donde el lomo es un 33% más caro, pero la nalga resulta un 15% más económica. Para la Fundación Mediterránea, estos contrastes demuestran que la posición de cada país depende del producto que se compare.

El precio del pollo también muestra diferencias entre Argentina y sus vecinos

El informe también analizó la carne de pollo, cuyo precio promedio en Argentina alcanza los u$s5,07 por kilo. Al comparar productos equivalentes, Brasil presenta valores un 29% inferiores y Paraguay, un 17% menores. Estados Unidos registra precios prácticamente iguales a los argentinos, mientras que Chile se ubica un 11% por encima.

Las diferencias cambian al comparar el pollo entero con sus distintos cortes. En Argentina, Brasil y Paraguay, el pollo entero cuesta aproximadamente u$s2,9 por kilo. Sin embargo, la pechuga deshuesada es un 39% más barata en Brasil y un 23% más económica en Paraguay. En el mercado argentino, ese corte alcanza los u$s8,26 por kilo, frente a u$s5,01 y u$s6,38, respectivamente.

En el otro extremo aparecen Uruguay y Canadá, donde el pollo cuesta aproximadamente el doble que en Argentina al comparar productos equivalentes. La diferencia alcanza el 106% en Uruguay y el 100% en Canadá. El estudio también establece que, en Argentina, el precio de un kilo de carne vacuna equivale al de 2,6 kilos de pollo, mientras que en Estados Unidos esa relación llega a 4,2 kilos y en Uruguay desciende a 1,6.

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Por qué la carne argentina es más cara que en Brasil y Paraguay

El IERAL de la Fundación Mediterránea identificó una relación entre los precios de la carne vacuna y el nivel de ingresos de cada país. Según el informe, las economías de mayores ingresos tienden a registrar precios bovinos más elevados, mientras que Brasil y Paraguay aparecen entre los mercados más económicos. Sin embargo, el trabajo advierte que esta relación no permite establecer una causalidad directa y que los precios bajos en dólares tampoco garantizan una mayor accesibilidad para los consumidores.

Los impuestos también explican parte de las diferencias. En Argentina, las carnes bovina y aviar consideradas en el estudio tributan una alícuota de IVA del 10,5%, frente al 5% de Paraguay y el 19% de Chile. Al descontar estos impuestos, la brecha de precios de carne vacuna entre Chile y Argentina se reduce del 17% al 9%, mientras que la diferencia con Canadá aumenta del 59% al 76%, debido a que ese país aplica una tasa cero de GST a las carnes frescas.

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Por último, el informe advierte que ser un país productor y exportador de carne no garantiza precios más bajos en las góndolas. Los costos de producción, faena, distribución y comercialización, junto con los impuestos, la demanda y las barreras comerciales, influyen sobre los valores finales. En ese sentido, la Fundación Mediterránea señala que Australia y Nueva Zelanda mantienen precios elevados pese a su orientación exportadora, mientras que Brasil y Paraguay combinan esa condición con valores inferiores a los argentinos.

GZ/AF