El consumo pollo superó al de la carne vacuna por primera vez en la historia

El consumo de carne vacuna tocó un piso histórico y el pollo pasó al frente como preferencia de proteína animal, mientras el cerdo marca niveles récord. Un informe del IERAL señala que “por primera vez en la historia, el consumo de carne aviar acumulado en los últimos doce meses se ubicó ligeramente por encima del consumo de carne vacuna: 47 frente a 46,7 kilos por habitante, respectivamente”.

Aunque muy por detrás, el consumo de cerdo, se ubicó en un nivel récord, con 20,1 kilos por habitante. Por su parte, el consumo conjunto de las tres principales carnes alcanzó 113,8 kilos por habitante, apenas 2% menos que en los doce meses anteriores y en niveles similares a los promedios de los últimos cinco y diez años.

El campo celebra la apertura de Japón a toda la carne argentina, pero advierte que no exportará un gran volumen

El retroceso de la carne vacuna tiene su explicación por factores combinados. Por una parte, la producción disminuyó de 69 a 64,6 kilos por habitante (-6,4%), mientras que las exportaciones aumentaron de 18,6 a 19,4 kilos por habitante (+4,1%), profundizando la reducción de la oferta destinada al mercado local.

La faena acumulada en los últimos doce meses se redujo 8,8%, mientras que la producción cayó 6,2%. Esa diferencia se debe l aumento del peso medio de la res, que pasó de 230,1 a 236,6 kilos por cabeza (+2,9%) .

Este incremento puede deberse a factores como una mayor disponibilidad de animales terminados con más kilos, mejoras en la alimentación y en el manejo de los rodeos, y una eventual decisión de prolongar el período de engorde antes de enviar los animales a faena. "Desde el punto de vista productivo, se trata de una evolución positiva, porque permite obtener más carne a partir de una cantidad determinada de animales y mejora la eficiencia del sistema ganadero", según el IERAL.

Las exportaciones sumaron US$ 4.729 millones entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, el mayor registro de la serie y 35,4% más que un año atrás.

“El incremento se explica principalmente por la mejora de los precios internacionales —el precio medio de exportación aumentó casi 30% i.a—, pero el volumen exportado también creció 4,2% respecto del año móvil previo y se mantuvo en niveles históricamente elevados. En particular, el dato mensual de agosto 2026 fue el mejor registro histórico en volumen para este mes”.

Cuestión de precios

Por otro lado, los precios, pese a la corrección desde los máximos de comienzos de año, “todavía permanecen elevados en términos históricos, con una menor disponibilidad de carne en el mercado interno. La caída de la producción y el aumento de las exportaciones redujeron la oferta local, mientras que las mayores importaciones solo compensaron una pequeña parte de estos movimientos”.

Desde el Instituto sostienen que la carne vacuna no solo se encareció en términos absolutos sino también frente a sus principales sustitutos. En los últimos doce meses, “el valor de un kilo de carne vacuna equivalió al de 3,6 kilos de pollo entero y al de 1,9 kilos de pechito de cerdo. Es decir, con el valor de un kilo de carne vacuna pudieron comprarse aproximadamente tres kilos y medio de pollo, o alternativamente, casi dos kilos de cerdo”.

El promedio de los 18 cortes vacunos aumentó 13,3% en términos reales, mientras que el pollo y el cerdo bajaron ambos casi 4% interanual. “La combinación de estos movimientos explica por qué la carne vacuna se encuentra en niveles históricamente elevados respecto de sus dos principales sustitutos”, agregó el informe.