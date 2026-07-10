Los alimentos y bebidas subieron 2,4% y comenzaron julio con uno de los aumentos más altos del 2026

En la primera semana de julio del 2026, la inflación promedio en alimentos y bebidas registró un aumento del 2,4%, alcanzando de esta manera el tercer aumento más alto en lo que va del año, según lo indicó en su último informe privado la consultora Labour, Capital & Growth (LCG).

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Este relevamiento se lleva a cabo mediante web scraping los miércoles, relevando el precio de ocho mil alimentos y bebidas de cinco supermercados. Además, los ponderadores corresponden a la estructura de Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo a los datos de la consultora, esta suba del 2,4% rompe con una tendencia de “variaciones marginales”, ya que las fluctuaciones en las últimas seis semanas se mantuvieron dentro de un margen cercano al 0%. Además, este aumento semanal fue el tercero más alto en lo que va del año, quedando por detrás de la tercera de mayo que registró un 2,6% y la primera de febrero en donde el alza fue del 2,5%.

Crédito: LCG

Sin embargo, por el arrastre que dejaron estas variaciones menores en las últimas semanas, la inflación mensual siguió cayendo, alcanzando un 0,8%, registrando una baja de 0,3 puntos porcentuales.

Los productos lácteos y huevos lideraron la baja

Esta semana, ocho rubros registraron aumentos en sus precios, comenzando por “Verduras” que subió 5,7% y “Carnes” que aumentó 4,3%, ambos por encima del promedio general del 2,4%.

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El listado lo completan “Productos de panificación, cereales y pastas” con 2,3%; "Productos lácteos y huevos" con 1,2%; “Frutas” que alcanzó una suba de 1,0%; "Azúcar, miel, dulces y cacao" que aumentó 0,5%; “Bebidas e infusiones para consumir en el hogar” con un incremento del 0,5%; y por último “Comidas listas para llevar” con 0,3%.

Por otra parte, los rubros que registraron mermas fueron “Condimentos y otros productos alimenticios” con 1,3% y "Aceites" con un 0,6%. Según indicaron en el informe de la consultora LCG, “lácteos, carnes y verduras siguen explicando la mayor parte de la inflación mensual”, alcanzando un promedio en las últimas cuatro semanas que bajó a 0,8%.

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La medición de precios minoristas de Eco Go

Según el relevamiento que realizó la consultora EcoGo, durante la primera semana del séptimo mes del 2026, los precios de los alimentos consumidos dentro del hogar registraron una suba de 0,5%.

Además, la inflación de los alimentos dentro del hogar se proyecta en torno al 2,1% para julio. Al incorporar la variación de los alimentos consumidos fuera del hogar (1,8%), la inflación del rubro alimentos es de 2,1%. ​

Con todas las categorías relevadas, la firma que dirige Marina Dal Poggetto, indicó que la inflación general se proyecta en torno al 2,2% mensual, aunque aclararon que “el dato es todavía preliminar y está sujeto a modificaciones”.

Por otra parte, mencionaron que para el mes de julio se espera una aceleración, impulsada principalmente por un factor estacional debido al comienzo de las vacaciones de invierno. “Entre las subas más destacadas se encuentran los alojamientos (con un impacto más pronunciado en el sur del país), así como los pases a clubes y parques de diversiones”.

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Además, a esto se le suman los incrementos en los servicios públicos y el transporte. “Este último continúa ajustándose de acuerdo al cuadro tarifario presentado, aplicando una suba del 2% a la que se le agrega el último dato de inflación disponible”.

Por último, desde EcoGo señalaron que las tarifas de gas y electricidad registrarán aumentos del 3,6% y del 3,2% respectivamente.​

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