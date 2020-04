La Anses podrá disponer de las denominadas billeteras digitales para aliviar el sistema de cobro de jubilaciones y beneficiarios de planes sociales. Las empresas de base tecnológica vienen trabajando con el organismo público en las adecuaciones técnicas de esas billeteras digitales para interactuar con la Anses, mientras se definen los marcos legales de sus operaciones para la consolidación de las alternativas extrabancarias.



"Se trabajó todo el fin de semana en temas técnicos de conexión para interactuar con la Anses, y en la documentación de contratos marco con cada empresa que se va a ir incorporando paulatinamente al sistema", explicó el nuevo presidente de la Cámara Argentina Fintech, Ignacio Plaza, y CEO de Primary Ventures a la agencia Télam.



Para la vinculación de los sistemas de la Anses y las billeteras digitales se hicieron muchas pruebas, en particular para facilitar el registro de cada solicitante del Ingreso Familiar Extraordinario que está en pleno desarrollo y que ya permite incorporar como cuenta de destino una cuenta bancaria CBU o una cuenta digital CVU.

El Central con más controles sobre las billeteras virtuales

Plaza explicó que además de la vinculación técnica hay de por medio la implementación de los mecanismos de seguridad propios de la Anses y los de cada empresa de tecnología financiera, sumados a los esquemas garantías que debe cumplimentar cada billetera, entre las 16 empresas que disponen de esas herramientas y pueden ofrecerla al mercado.



El directivo destacó que hay más de 6,5 millones de cuentas virtuales (CVU) existentes, pero el sistema permite crear en pocos minutos (su validación puede demorar hasta 24 horas) todas las que sean necesarias sin necesidad de que cada beneficiario se mueva de su casa.



De acuerdo con los registros de la Cámara Fintech, las empresas que ya están operativas en esta vinculación con la Anses son Mercado Pago, Plus Pago y PIM, mientras que en proceso de incorporación figuran BKR, Moni, Miiii. Prex, Ualá y Xcoop, las cuales vienen registrando crecimiento exponencial de sus usuarios.

Todas estas billeteras ya brindaban la posibilidad de enviar y recibir dinero, hacer pagos on line de servicios y bienes, así como también retirar efectivo de un cajero automático de una red asociada o de un supermercado o farmacia, sin la necesidad de estar bancarizado y sin contar con una tarjeta física.

El country manager de Mercado Pago, Alejandro Melhem, destacó que "en Argentina, según estudios del Banco Mundial, sólo el 49% de la población posee una cuenta bancaria, factor usualmente utilizado para medir la inclusión financiera, significa que, en comparación con la región es uno de los países con menor grado de bancarización, lo que genera atraso y desigualdad".

Las billeteras digitales deberán tener el dinero de sus clientes en cuentas a la vista

Sin embargo, al mismo tiempo hay "un alto grado de conectividad gracias a la masificación de teléfonos celulares inteligentes, y la Argentina es el país de la región que tiene más smartphones por habitante".



En el actual esquema de aislamiento, Mercado Pago registró en la segunda quincena de marzo un crecimiento del 94% en usuarios únicos y del 100% en la cantidad de facturas pagadas, a la vez que se multiplicaron por 4,7 veces los usuarios nuevos de la billetera que hicieron su primer pago de servicios, es decir, personas que se descargaron la aplicación y que su primer transacción fue un pago.



Fuentes del Banco Central como de la Anses aseguraron que no hay ningún impedimento para que las personas puedan dar un CVU (en lugar de un CBU) para que les hagan el depósito de los $10.000 del ingreso familiar de emergencia, con la disponibilidad inmediata de los fondos y la posibilidad de su transferencia a un cuenta bancaria están aseguradas.



Esta interacción es una de las característica que destacó, Alberto Murad, gerente General de Plus Pago del Grupo Petersen, cadena de cobro de más de 6.000 impuestos y servicios, que ofreció al Gobierno adecuar sus 1.200 puntos de atención junto a las sucursales de los Bancos Santa Fe, Entre Ríos, San Juan y Santa Cruz, las que operan con sus propias billeteras digitales y CVUs.



En 2019, Plus Pago concretó una prueba piloto para el pago de beneficios sociales de la provincia de Santa Fe, pero para el volumen de un programa de nivel nacional Murad consideró necesario analizar el fondeo de los puntos de cobro (ya que su recaudación diaria no alcanzaría al pago de subsidios) y además reforzar medidas de seguridad en los locales de terceros.



Sobre el aspecto de seguridad en la operatoria, Sebastián Stranieri, el CEO de de VU Security -empresa especializada en la prevención de fraude y protección de la identidad- aseguró que las compañías que están en diálogo con la Anses "tienen ya un nivel de tecnología amparada por regulaciones y normativas internacionales y locales que no pueden eludir".



"El nivel de seguridad de cualquier billetera móvil es para tanquilizar", aseguró Stranieri al señalar que "en base a esta nueva demanda se podrán sumar herramientas vinculadas a facilitar las operatorias mediante soluciones de autenticación remota de la identidad para fortalecer la experiencia y el bienestar de las personas".