ANSES: quiénes cobran hoy martes 18 de noviembre y cómo sigue el calendario de pagos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), continúa este martes 18 de noviembre con su calendario de pagos mensual. Las acreditaciones incluyen jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, asignaciones familiares y prestaciones universales. Todos los montos incorporan el aumento del 2,1% correspondiente a noviembre, aplicado según el esquema de movilidad vigente.

ANSES jubilados: cómo afecta el feriado al calendario de pagos con aumento y bono

Quiénes cobran hoy, martes 18 de noviembre

De acuerdo con la programación oficial, este lunes cobran:

- Jubilaciones y pensiones mínimas: DNI terminados en 6.

- Asignación Familiar por Hijo (SUAF): titulares del régimen contributivo con DNI terminados en 6.

- Asignación Universal por Hijo (AUH): beneficiarios con DNI terminados en 6.

- Tarjeta Alimentar: titulares de AUH con DNI terminados en 6.

- Asignación Universal por Embarazo (AUE): beneficiarias con DNI terminados en 6.

Con estos pagos, el organismo completa la franja central de su cronograma mensual, que se organiza por terminación del número de documento para facilitar la acreditación escalonada de haberes.

Prestaciones que se cobran sin importar la terminación del DNI

Además de los pagos asociados al número de documento, ANSES mantiene vigentes varias prestaciones con períodos de cobro unificados:

Asignación por Prenatal y Maternidad: del 10 al 20 de noviembre.

Prestación por Desempleo (Plan 1): del 10 al 28 de noviembre.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción): del 10 al 28 de noviembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC): del 10 al 20 de noviembre.

Estas fechas se mantienen activas durante todo el período establecido, sin necesidad de respetar una terminación específica de DNI

PAMI: cómo renovar la orden médica de pañales antes del 30 de noviembre y evitar demoras

Cómo continúa el calendario

La ANSES seguirá abonando esta semana el resto de las terminaciones pendientes para jubilaciones mínimas, AUH, AUE y SUAF, mientras que los haberes superiores al mínimo comenzarán a acreditarse una vez finalizado el pago del primer grupo. El organismo recuerda que todas las prestaciones pueden consultarse en el sitio oficial o en la app Mi ANSES.

LR