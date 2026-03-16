ARBA: mañana vence el Inmobiliario Rural en Buenos Aires y se puede pagar con hasta 15% de descuento

Los contribuyentes bonaerenses que deban pagar el Impuesto Inmobiliario Rural tienen tiempo hasta mañana, martes 17 de marzo, para acceder a descuentos de hasta 15% en caso de cancelar el saldo anual del tributo. En paralelo, quienes opten por abonar únicamente la cuota 1 podrán obtener una bonificación del 10%, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA).

Según informó el organismo, el beneficio alcanza a quienes tengan la partida inmobiliaria sin deudas y realicen el pago en término. La misma condición rige para el Impuesto Inmobiliario Complementario, cuyo vencimiento también opera este 17 de marzo para todas las plantas: edificado, baldío y rural.

ARBA: todas las fechas de los vencimientos de patentes

La medida se enmarca en el calendario impositivo de la provincia de Buenos Aires y apunta a incentivar el cumplimiento tributario mediante bonificaciones para quienes cancelen a tiempo. En el caso del pago anual, el descuento más alto llega al 15%, mientras que para quienes prefieran pagar en cuotas, la bonificación es del 10% sobre el primer vencimiento.

Qué impuestos vencen este 17 de marzo en la provincia de Buenos Aires

De acuerdo con ARBA, este martes vence el plazo para pagar:

Cuota 1 del Impuesto Inmobiliario Rural Saldo anual del Impuesto Inmobiliario Rural Cuota 1 del Impuesto Inmobiliario Complementario Saldo anual del Impuesto Inmobiliario Complementario

En ambos casos, los descuentos se mantienen siempre que el contribuyente no registre deudas previas vinculadas a la partida y que el pago se concrete dentro del plazo fijado por el organismo recaudador.

La información resulta clave para productores agropecuarios, propietarios rurales y titulares de partidas alcanzadas por el tributo, en un contexto en el que cada bonificación impacta sobre el costo fiscal total del año.

Cómo pagar ARBA y qué medios de pago están habilitados

ARBA indicó que los descuentos se aplican con cualquier medio de pago, incluyendo débito automático en cuenta bancaria o tarjeta de crédito. Para realizar el trámite, los contribuyentes pueden ingresar al sitio oficial del organismo, en la sección “Pagá tus impuestos”, donde está habilitada la opción de pago online o la generación del código de pago electrónico para usar en cajeros automáticos.

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Además, también se puede abonar mediante Cuenta DNI, a través del escaneo del código QR enviado por correo electrónico, que se mantendrá vigente hasta la fecha de vencimiento de cada cuota.

Quienes prefieran la modalidad presencial podrán pagar en entidades bancarias habilitadas o en las bocas de cobro de Provincia Net Pagos, previa descarga de la boleta desde la web oficial.

De este modo, ARBA recuerda que el martes 17 de marzo es una fecha clave para quienes buscan evitar recargos y, al mismo tiempo, aprovechar los descuentos disponibles tanto en el Inmobiliario Rural como en el Impuesto Inmobiliario Complementario.

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