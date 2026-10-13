ARBA: vence hoy la última cuota del Impuesto Inmobiliario Urbano con un descuento de hasta el 10%

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) recordó que este martes 13 de octubre vence el plazo para pagar la última cuota de 2026 del Impuesto Inmobiliario Urbano Edificado, con la posibilidad de acceder a un descuento de hasta el 10%.

El beneficio está destinado a los contribuyentes que se encuentren al día con sus obligaciones fiscales y realicen el pago dentro del plazo establecido. La bonificación se aplica independientemente del medio de pago elegido.

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De esta manera, quienes tengan inmuebles urbanos edificados en territorio bonaerense podrán aprovechar el descuento correspondiente a la última cuota del calendario anual del tributo.

ARBA: cómo pagar el Impuesto Inmobiliario Urbano con descuento

Para abonar la última cuota del año, ARBA ofrece distintas alternativas, tanto digitales como presenciales.

Una de las opciones es ingresar al sitio oficial del organismo, www.arba.gov.ar, y acceder a la sección “Pagá tus impuestos”. Desde allí, los contribuyentes pueden realizar el pago con tarjeta de crédito o generar un código de pago electrónico para utilizar en cajeros automáticos.

También es posible cancelar la obligación a través de Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia. En este caso, los usuarios deben escanear el código QR incluido en el correo electrónico enviado por ARBA.

El organismo aclaró que ese código estará vigente únicamente hasta la fecha de vencimiento de la cuota, es decir, hasta este martes 13 de octubre.

Dónde pagar de manera presencial la última cuota de ARBA

Para quienes prefieran realizar el trámite personalmente, el impuesto puede abonarse en las entidades bancarias habilitadas y en las bocas de cobro de Provincia Net Pagos.

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En estos casos, es necesario descargar previamente la boleta correspondiente desde la página web oficial de ARBA.

Quiénes pueden acceder al descuento del 10% de ARBA

La bonificación de hasta el 10% está disponible para quienes cumplan con dos condiciones: tener sus obligaciones al día y pagar la cuota dentro del vencimiento establecido.

Según informó el organismo recaudador bonaerense, el beneficio se mantiene para cualquiera de las modalidades de pago disponibles.

Por lo tanto, este martes 13 de octubre es la fecha límite para aprovechar la bonificación sobre la última cuota de 2026 del Impuesto Inmobiliario Urbano Edificado.

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