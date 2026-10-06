Tener casa, auto y viajar eleva la cuenta: una persona puede pagar hasta 43 impuestos

Una persona con el perfil de mayor consumo y patrimonio puede llegar a pagar al menos 43 tributos distintos durante 2026 en la Argentina, según el Vademécum tributario de personas humanas elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). La cifra corresponde al perfil de un contribuyente no fumador que, además de contar con bienes y realizar una serie de consumos, trabaja en relación de dependencia con ingresos superiores al mínimo no imponible de Ganancias; pese a la magnitud, son tres tributos menos que en 2025.

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El estudio busca determinar cuántos impuestos, tasas y contribuciones puede afrontar una persona durante un año de acuerdo con su patrimonio, sus consumos y la forma en la que genera sus ingresos. IARAF aclaró que el análisis contabiliza la cantidad de tributos y no mide la carga tributaria, es decir, cuánto dinero efectivamente se paga por cada uno de ellos.

Para realizar el cálculo, el instituto definió tres perfiles según el stock de bienes y los consumos. El primero contempla alimentos y bebidas, tarjeta de crédito, servicios públicos, celular, internet y plataformas de streaming; el segundo agrega una casa, un auto, combustible, seguros, cine, recitales y productos electrónicos; mientras que el tercero suma un segundo vehículo, un vuelo de cabotaje con hotel y restaurante, un viaje al exterior y el cambio anual de uno de los autos por un 0 km.

De 20 a 41 tributos según el consumo y el patrimonio

Si se consideran exclusivamente los consumos y el stock de bienes, una persona correspondiente al perfil 1 puede quedar alcanzada por al menos 20 tributos diferentes al año. La cifra aumenta a 33 para el perfil 2 y llega a 41 para el perfil 3, antes de incorporar los gravámenes vinculados con la forma en que cada persona obtiene sus ingresos.

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En el primer perfil, los 20 tributos se distribuyen entre ocho nacionales, cinco provinciales y siete municipales. Para el segundo, la cantidad aumenta a 12 nacionales, ocho provinciales y 13 municipales, hasta completar los 33. La tenencia de una casa y un auto, junto con el consumo de combustible asociado al vehículo, explica cinco de los seis tributos municipales adicionales que aparecen entre ambos perfiles.

El tercer perfil alcanza un piso de 41 tributos por consumo y patrimonio, compuesto por 20 nacionales, ocho provinciales y 13 municipales. Los ocho gravámenes que se agregan frente al perfil anterior son nacionales y están relacionados con los pasajes de avión de cabotaje e internacionales y con el cambio de un vehículo por un 0 km.

Cómo se llega a los 43 tributos por año

A ese piso deben incorporarse los tributos derivados de la manera en que la persona genera sus ingresos. Para alguien en relación de dependencia con ingresos inferiores al mínimo no imponible de Ganancias se agrega un tributo por los aportes personales a la seguridad social; si supera ese mínimo, se suman dos: los aportes y el Impuesto a las Ganancias. Un monotributista incorpora un tributo, mientras que para un empresario o profesional independiente se agregan Ganancias y los aportes al régimen de trabajadores autónomos.

De esta manera, una persona del perfil 3 puede terminar alcanzada por 42 o 43 tributos, según cómo obtenga sus ingresos. En el caso utilizado por IARAF para la comparación anual —un trabajador en relación de dependencia con ingresos superiores al mínimo no imponible— el total llega a 43: 41 correspondientes a sus consumos y stock de bienes y otros dos relacionados con sus ingresos.

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El número puede ser todavía mayor para quienes consumen tabaco o sus derivados, debido a que se incorporan tres gravámenes nacionales: el Impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta de cada paquete de cigarrillos, el Fondo Especial del Tabaco y el Impuesto interno a los tabacos. Así, el perfil 3 puede quedar alcanzado por 46 tributos diferentes durante el año.

Por qué bajó la cantidad de tributos frente a 2025

Pese a esos números, IARAF detectó una reducción frente al año pasado. Para los perfiles utilizados en la comparación, el primero pasó de 22 a 21 tributos, el segundo de 36 a 34 y el tercero de 46 a 43 entre 2025 y 2026. La baja se explica por la eliminación de los impuestos internos nacionales a la telefonía celular, los seguros y los vehículos automotores.

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En el caso del perfil de 43 tributos, el 51% es de origen nacional, el 19% provincial y el 30% municipal. A su vez, el IVA es el único impuesto que alcanza a todos los consumos definidos para los tres perfiles analizados, mientras que Ingresos Brutos, la Tasa por Inspección, Seguridad e Higiene (TISH) y el Impuesto al cheque tienen una incidencia del 90%, 93,33% y 95% de los consumos de los perfiles 1, 2 y 3, respectivamente.

Por último, aunque el informe no analiza cuánto representa la carga tributaria sobre cada persona, 10 tributos concentran el 94% de la recaudación consolidada. A partir de esa concentración y de la cantidad de gravámenes identificados, IARAF sostuvo que “el entramado tributario argentino presenta una complejidad excesiva”, que puede generar elevados costos de administración para los distintos actores económicos, incluido el propio fisco.

GZ