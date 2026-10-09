La comercializadora de Metrogas volvió a exportar gas natural por el auge de Vaca Muerta

Desde el 1° de octubre de 2026, MetroENERGÍA, la comercializadora controlada por MetroGAS, retomó las operaciones de exportación de gas natural mediante nuevos contratos, en un escenario en el que la producción nacional alcanzó los 155,7 millones de metros cúbicos diarios durante agosto, con una fuerte participación de la cuenca neuquina.

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La compañía informó este viernes 9 de octubre que incorporó nuevos acuerdos de comercialización de gas natural hacia el exterior como parte de una estrategia destinada a ampliar su presencia fuera del país. La reanudación de estas operaciones se produce después de la experiencia desarrollada durante la temporada anterior y apunta a aprovechar el crecimiento de la oferta disponible en el mercado argentino.

El avance de Vaca Muerta aparece como uno de los principales factores detrás de esta expansión. Según los datos difundidos por la empresa, de los 155,7 millones de metros cúbicos diarios de gas natural producidos en el país durante agosto, 119,4 millones provinieron de la cuenca neuquina, cuyo volumen registró un incremento interanual del 1,7%. Esa disponibilidad permite ampliar las posibilidades de comercialización hacia mercados externos.

Vaca Muerta impulsa nuevas oportunidades para exportar gas

El director Comercial de MetroGAS, Rafael Borrego, explicó que la recuperación de los contratos internacionales representa una oportunidad para expandir el negocio. “Retomar los contratos de exportación nos permite ampliar las oportunidades comerciales y seguir desarrollando un negocio que requiere una gestión cada vez más sofisticada”, señaló el ejecutivo.

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Sin embargo, Borrego aclaró que el crecimiento de las exportaciones también exige coordinar diferentes aspectos de la actividad. “Tenemos que articular la oferta disponible con la demanda, considerar las condiciones de abastecimiento y transporte y construir operaciones que sean sustentables para todos los actores involucrados”, sostuvo. De esta manera, la empresa busca vincular la mayor producción argentina con oportunidades de comercialización internacional.

El regreso al mercado externo tiene como antecedente la primera exportación de gas natural que MetroENERGÍA realizó a Brasil durante 2025, cuando comercializó más de 6 millones de metros cúbicos. Aquella operación coincidió con los 20 años de trayectoria de la empresa, creada en 2005 como subsidiaria de MetroGAS, y marcó el inicio de su participación en el negocio de exportación.

Para sostener esta actividad, MetroENERGÍA cuenta con acuerdos de suministro con productores y capacidad de transporte para gestionar operaciones destinadas a distintos mercados. La empresa destacó que la coordinación entre abastecimiento, transporte y demanda es fundamental para mantener la previsibilidad y continuidad de las operaciones internacionales.

MetroENERGÍA busca ampliar sus negocios dentro y fuera de Argentina

La expansión de las exportaciones forma parte de una estrategia comercial más amplia, que también contempla el desarrollo del mercado interno. Actualmente, la compañía abastece de Gas Natural Comprimido (GNC) a casi 300 estaciones de servicio, participa en negocios de generación con gas y desarrolla proyectos de autogeneración eléctrica para empresas que presentan un consumo intensivo de energía.

Además, durante 2025 MetroENERGÍA firmó un acuerdo para suministrar GNC a la primera flota de colectivos urbanos del país que utiliza este combustible. Para garantizar el abastecimiento, la compañía mantiene el suministro continuo de gas natural a una estación de carga exclusiva ubicada en el barrio porteño de Barracas, desde donde se abastecen las unidades.

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En ese sentido, Pablo De Cicco, gerente de Negocios Mayoristas y Abastecimiento de MetroGAS, sostuvo que “el desarrollo de nuevos negocios permite ampliar la propuesta de MetroENERGÍA más allá del suministro de gas”. Por su parte, Mariano Luzuriaga, jefe de Comercialización de Gas Natural y Transporte de MetroENERGÍA, destacó que la integración de la gestión comercial, la planificación de la demanda y la capacidad operativa permite desarrollar soluciones tanto para el mercado interno como para la integración energética regional.

De cara a los próximos meses, MetroENERGÍA buscará sumar nuevos clientes internacionales y continuar desarrollando sus actividades en el mercado argentino. La compañía aseguró que cuenta con acceso a todas las cuencas productivas y capacidad de transporte firme para gestionar la cadena de valor del gas. “La oportunidad está en desarrollar mercados para canalizar el crecimiento de la producción, apalancados en nuestra experiencia y capacidad para gestionar operaciones cada vez más complejas”, concluyó Borrego

GZ