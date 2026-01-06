Aunque comienza a moderarse, el dólar sigue en niveles cercanos al techo de la banda

El tipo de cambio opera levemente en baja, aunque se mantiene en niveles cercanos al techo de la banda cambiaria (a 5%). Por caso, el dólar minorista opera en $1.495 para la venta en el Banco Nación, mientras que, en el segmento mayorista, se ubica a $1.467,5.

La semana arrancó con el dólar oficial cerca del techo de la banda cambiaria, cuando la cotización alcanzó los $1.495 para la venta, con el Banco Central (BCRA) como actor clave al realizar su primera compra de divisas en nueve meses, en un contexto en el que el mercado sigue atento a la acumulación de reservas y a la intervención oficial.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio se ubicó en $1.470, mientras que los dólares financieros también mostraron valores elevados, con el MEP y el contado con liquidación (CCL) por encima de los $1.500, manteniendo la presión sobre el esquema de bandas.

Martín Caranta sobre la ley de inocencia fiscal y el dólar colchón: “Este régimen da mucha seguridad”

De esta manera, continuó tensionando el límite superior del régimen cambiario, aun cuando la autoridad monetaria dio una señal concreta al sumar alrededor de u$s21 millones, marcando el inicio efectivo del programa de acumulación de reservas anunciado a partir del 1° de enero.

La compra se produjo luego de que en la primera rueda del año no se registraran intervenciones, y permitió que el comienzo de la semana mostrara finalmente un saldo a favor para el BCRA en el mercado de cambios.

Compras oficiales y señales al mercado

El esquema oficial prevé una acumulación mínima de u$s10.000 millones a lo largo del año, condicionada a que se consolide un aumento en la demanda de pesos y a que el flujo de divisas en el mercado oficial acompañe ese proceso.

Para evitar presiones adicionales sobre el tipo de cambio, el Banco Central se fijó como pauta intervenir diariamente hasta un máximo equivalente al 5% del volumen operado en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

Sin embargo, operadores del mercado señalaron que, en simultáneo con las compras del BCRA, el Tesoro habría intervenido con ventas de dólares para contener la cotización del mayorista y mantenerla alejada del límite superior de la banda.

Según estas versiones, la dinámica estuvo influida por una oferta reducida del sector agroexportador, un bajo volumen de operaciones y un cambio de tendencia promediando la rueda, factores que habrían reforzado la necesidad de intervención oficial.

Reservas, brecha y mirada de las consultoras

En este marco, las reservas brutas internacionales cerraron la jornada en u$s43.400 millones, lo que implicó un incremento diario de u$s301 millones. En términos netos, se ubicaron en torno a u$s1.778 millones, según estimaciones del economista Federico Machado en su cuenta de la red social X.

Desde Aurum Valores advirtieron que "a pesar de haber pasado el riesgo electoral, a pesar de la corrección del ritmo de aumento de la banda cambiaria y a pesar también del esfuerzo del Tesoro vendiendo spot, el tipo de cambio sigue bien cerca del techo de la banda cambiaria dificultando la acumulación de reservas del BCRA bajo este esquema cambiario/monetario".

El boom importador y los efectos del dólar barato en 2025 deformaron el ADN industrial

Por su parte, Cohen Chief Investment Office detalló que el tipo de cambio oficial avanzó 0,2% y cerró en $1.472,73, quedando a un 4,1% del techo de la banda, mientras que el BCRA realizó compras netas por u$s21 millones, casi el 5% del volumen operado, una señal consistente con el programa de acumulación anunciado.

En ese contexto, los dólares financieros retrocedieron, con bajas de 0,3% en el MEP y 0,8% en el CCL, que finalizaron en $1.498,9 y $1.535,8, respectivamente, lo que redujo la brecha al 4,3% y el canje al 2,5%, al tiempo que las reservas brutas aumentaron en u$s301 millones.

Futuros, licitaciones y expectativas oficiales

En paralelo, los contratos de dólar futuro en A3 registraron una fuerte caída promedio de 1,8%, con bajas generalizadas en todos los vencimientos, acompañadas por un incremento del volumen operado hasta u$s827 millones y un interés abierto de u$s5.535 millones, un movimiento que podría sugerir intervención del BCRA, especialmente en el contrato de enero.

El BCRA retomó la compra de dólares tras 9 meses y sumó u$s21 millones a las reservas

Con esta dinámica, las tasas implícitas se ubicaron entre 18% y 30%, por debajo de la curva de Lecap, mientras que el Ministerio de Economía anunció una licitación fuera de cronograma para este miércoles 7 de enero, en la que se ofrecerá la Lelink al 30 de enero, integrable en especie con otro instrumento similar.

Por último, desde Rava Bursátil señalaron que la economía argentina inicia 2026 con una nueva modalidad de ajuste de las bandas de flotación vinculada a la inflación, un BCRA con intervenciones discrecionales y un mercado atento tanto a la evolución de las reservas como a las estrategias oficiales para sostener la estabilidad cambiaria en un escenario todavía ajustado.

