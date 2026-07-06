El Banco Nación obtuvo la máxima calificación crediticia de largo plazo

La agencia FIX, afiliada de Fitch Ratings, ratificó la calificación de largo plazo "AAA" del Banco Nación y mantuvo la perspectiva "Estable", al tiempo que confirmó la nota de corto plazo en "A1+(arg)", según indicó la entidad en un comunicado. La decisión representa un nuevo respaldo a la entidad financiera y se sustenta en su desempeño, liquidez, liderazgo dentro del sistema bancario y su proceso de transformación.

Banco Nación busca aliviar a los deudores con un nuevo crédito de hasta $100 millones: cómo acceder

La máxima calificación otorgada por la agencia corresponde a su escala de calificaciones nacionales y refleja la evaluación sobre la capacidad de la entidad para cumplir con sus compromisos financieros.

De acuerdo con la misiva del Banco Nación, FIX fundamentó su decisión en "el liderazgo de la entidad, su reconocimiento dentro del sistema bancario local, su rol de agente financiero del Gobierno, el buen desempeño sostenido y la adecuada liquidez", factores que respaldaron el mantenimiento de la nota de endeudamiento.

Además, la evaluación destacó distintos indicadores de la evolución reciente del banco, entre ellos los resultados obtenidos en los últimos períodos, que muestran una situación de liquidez estabilizada y una mejora en la calidad de la cartera, así como la recuperación de participación en el sector privado.

Los factores que respaldaron la evaluación

El comunicado también señaló que la calificadora valoró los avances registrados en banca digital, la mejora de procesos internos y los proyectos de modernización que el Banco Nación desarrolla con una visión de mediano y largo plazo.

Córdoba mejoró su calificación crediticia y quedó más cerca de conseguir financiamiento en mejores condiciones

En cuanto a su posicionamiento dentro del sistema financiero, la entidad informó que concentra el 23,3% de los depósitos totales y el 20,6% de los préstamos totales del sistema a marzo de 2026. Asimismo, reúne el 17,3% de los depósitos y el 18,5% de los préstamos destinados al sector privado no financiero, consolidando su liderazgo en distintas líneas de negocio.

El Banco Nación también recordó que es considerado por el Banco Central como uno de los cinco bancos de carácter sistémico local, condición que refleja su relevancia dentro del sistema financiero argentino.

Por otra parte, la entidad destacó que atraviesa "un profundo proceso de transformación digital e innovación tecnológica", plasmado en su plan de negocios 2025-2026, orientado a desarrollar una propuesta de valor omnicanal, ampliar las gestiones no presenciales y ágiles, y continuar impulsando una banca digital integrada con soluciones financieras más seguras y centradas en el usuario.

El riesgo país anota su nivel más bajo en 8 años y llega a los 418 puntos

El Banco Nación explicó que FIX, calificadora de riesgo del Cono Sur afiliada a Fitch Ratings, evalúa la solvencia crediticia de empresas, gobiernos, fondos y entidades financieras, con el objetivo de proporcionar al mercado una opinión sobre el riesgo de crédito y el cumplimiento de las obligaciones financieras mediante la asignación de calificaciones.

Los alcances de la calificación

Entre las emisiones confirmadas se encuentran los Títulos de Deuda Clase 2 y Clase 3, cada uno por hasta US$50 millones —o su equivalente en otras monedas—, ampliables hasta el monto máximo del programa en forma conjunta con las restantes clases previstas. En ambos casos, FIX mantuvo la calificación "AAA(arg)" con perspectiva "Estable".

El informe también asignó la calificación "AAA(arg)" con perspectiva "Estable" a los Títulos de Deuda Clase 5 y Clase 6, cada uno por hasta US$ 150 millones —o su equivalente en otras monedas—, ampliables hasta el máximo del programa junto con las demás emisiones contempladas. De esta manera, la agencia extendió la máxima nota tanto a las emisiones previamente vigentes como a las nuevas clases incorporadas al programa de financiamiento del Banco Nación.

El Banco Nación desembarca en Córdoba con créditos como imán para intendentes

Por otra parte, con respecto a la sensibilidad de las calificaciones, Fix advirtió que "un deterioro en la calidad de la cartera que afecte de manera significativa el desempeño y la posición de capital del Banco, así como un deterioro en su liquidez o en su acceso al financiamiento, podría generar, de forma conjunta o independiente, presiones a la baja sobre las calificaciones de la entidad".

Por último, en el reporte también se detallo que "un progresivo deterioro de su franquicia que se refleje en una menor capacidad para generar negocios, ampliar su base y diversificación de clientes que deriven en un desempeño inferior al de sus pares, podría impulsar una revisión en las calificaciones".

GZ