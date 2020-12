Brecha del 97%: El dólar blue cerró en $166 y saltó casi $90 en 2020

Sobre el cierre del año, el Banco Central volvió a ganar reservas y acumuló en diciembre unos u$s 600 millones. Mientras tanto, en el mercado paralelo, el dólar blue cerró el 2020 al alza con una cotización de $166. Fue la sexta suba consecutiva, y acumuló en el año una fuerte alza de casi $ 90. Por su parte, el dólar ahorro pasó por encima de los $148.

En este último día hábil del año -este jueves 31 no habrá actividad financiera ni bancos-, la autoridad monetaria consiguió embolsar u$s 90 millones por 17ª jornada seguida. La cifra de suba mensual puede ser comparada con los balances favorables de junio pasado en la que ganó u$s 653 millones y los u$s 1.067 millones de diciembre de 2019.

Flexibilizan el cepo para el pago de importaciones de bienes de capital



A lo largo del año, el dólar libre o el que se compra en cuevas del microcentro aumentó 115%; el tipo de cambio mayorista creció más del 40% y el minorista o ahorro - incluyendo la nueva carga impositiva que elevó la sobretasa al 65%- se encareció un 81,1%. La divisa que se adquiere en el circuito paralelo marcó una brecha del 97,3% contra el oficial mayorista, que cotizó a $84,15, la que tuvo en el año un alza del 40,5%.

El dólar informal terminó muy lejos del récord de $195 registrado a fines de octubre, en medio de un clima de crisis cambiaria y preocupación por las negociaciones con los acreedores y el estado de la economía.

El precio del dólar promedio publicado por el Banco Central, según un sondeo entre entidades bancarias, cotizó al cierre a $83,77 para la compra y $89,87 par la venta. Las nuevas estimaciones del Gobierno indican que la inflación cerrará el año entre el 34% y el 35%, una cifra inferior al incremento cambiario. No obstante, según el balance del año que publicó el Banco Central, considera que el dólar es competitivo.

En su balance 2020, el Banco Central aseguró que bajó la inflación

El denominado "dólar solidario", que contempla la carga impositiva del tributo PAIS y el adelanto del impuesto a las Ganancias, se ubicó de este modo en $148,29, el nivel más alto del año.

En el marco el ajuste del cepo cambiario, el 28 de diciembre de 2019 había comenzado a regir el Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), con el que se gravó con un 30% los consumos en dólares y las compras de divisas. Ese impuesto posicionó de entrada el valor real del dólar para los ahorristas y consumidores en 81,88 pesos. El 15 de septiembre de 2020, el Banco Central dispuso, además, que el dólar ahorro y los gastos en divisas con tarjeta pagarán 35% a cuenta del Impuesto a las Ganancias o de Bienes Personales.

Si se tiene en cuenta que el ahorrista debe afrontar una carga impositiva del 65% cuando realiza una compra del cupo de u$s 200 habilitados por mes, la suba real registrada a lo largo de 2020 en el precio de la divisa se ubica en el 80,8%. En cuanto a las cotizaciones financieras, el dólar MEP operó a a $ 141,88 (1,3% de suba), mientras que el Contado con Liqui cotizó a $142,37 (1,5% de aumento).

NA/PV