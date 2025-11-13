Calendario ANSES 2025: quiénes cobran jubilaciones y pensiones hoy 13 de noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa esta semana con el calendario de pagos de noviembre destinado a jubilados y pensionados de todo el país. Este mes, los haberes previsionales llegan con un aumento del 2,08%, actualización que surge del dato de inflación de septiembre. Además, se mantiene el bono de refuerzo de $70.000, que complementa los ingresos de quienes perciben el haber mínimo.

ANSES noviembre 2025: qué pasa con el bono para jubilados tras el nuevo aumento

El refuerzo de ingresos de $70.000 se deposita de manera automática junto con el haber previsional, sin necesidad de realizar trámite adicional. Para quienes cobran más de la mínima, el bono se liquida de forma proporcional hasta alcanzar el tope de $403.020,07.

Este bono se mantiene vigente desde marzo de 2024 como medida de alivio frente a la pérdida de poder adquisitivo. En noviembre vuelve a incluir a los beneficiarios de jubilación mínima, PNC por vejez o invalidez y Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Cuánto se cobra en noviembre 2025

- Con el aumento del 2,08%, los montos vigentes quedan así:

- Jubilación mínima: $333.052,70 + bono de $70.000 = $403.052,70

- PUAM: $266.442,16 + bono de $70.000 = $336.442,16

- PNC por invalidez o vejez: $233.136,88 + bono de $70.000 = $303.136,88

- Jubilación máxima: $2.241.129,34

Desde ANSES remarcan que el refuerzo busca garantizar un piso de ingresos para los titulares de la mínima y para quienes dependen exclusivamente de una PNC o PUAM.

Calendario de pagos ANSES noviembre 2025: jubilaciones, pensiones y asignaciones

Calendario de pago de jubilaciones y pensiones – noviembre 2025

Jubilaciones y pensiones que NO superan la mínima

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

ANSES recomienda a los titulares revisar el calendario en su web oficial o en Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. En caso de no haber recibido el depósito en la fecha correspondiente, se puede presentar un reclamo a través del mismo portal.

Cómo iniciar una jubilación en ANSES

Para comenzar el trámite jubilatorio, el organismo recuerda los pasos:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Verificar aportes en Trabajo → Consultar Historia Laboral. Si hay períodos no registrados, presentar recibos de sueldo, formularios o certificación de servicios. Solicitar un turno presencial y asistir con DNI.

El calendario de noviembre se extiende durante todo el mes y garantiza la distribución ordenada de los pagos.

lv / lr