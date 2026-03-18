La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este miércoles 18 de marzo con el cronograma de pagos correspondiente al tercer mes del año. La jornada está marcada por la liquidación de haberes que incluyen el incremento del 2,88% basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero, además del pago de la cuota del bono extraordinario de $70.000 destinado a los sectores de menores ingresos.

El calendario para este miércoles indica que los jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo y tengan documentos terminados en 7 podrán retirar sus fondos por ventanilla o cajero automático. Este grupo percibe un haber básico de $369.600,88 que, sumado al refuerzo previsional completo, alcanza un total bruto de $439.600,88 antes de los descuentos de ley por obra social.

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En cuanto a las asignaciones, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo con DNI finalizado en 7 tienen acreditados sus pagos hoy. Por su parte, las beneficiarias de la Asignación por Embarazo cuyos documentos terminen en 6 también acceden al cobro, mientras que para la Asignación por Prenatal el turno corresponde a los DNI terminados en 6 y 7.

Topes y exclusiones en el bono de marzo 2026

El Decreto 109/2026 ratificó la continuidad del bono de $70.000, aunque el Poder Ejecutivo mantuvo congelado su valor nominal respecto a períodos anteriores. Esta decisión administrativa implica que el refuerzo no acompaña la evolución inflacionaria, lo que genera una licuación progresiva del poder de compra del beneficio extraordinario para los jubilados de la mínima.

La normativa establece que el bono se paga de forma proporcional para aquellos que superan el haber mínimo pero no alcanzan el techo de $439.600,88. Por ejemplo, un jubilado que perciba un haber de $400.000 recibirá un extra de $39.600,88 para equiparar el tope establecido por el organismo previsional, mientras que quienes superen dicha cifra quedan excluidos del beneficio.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) también están integradas en este esquema de pagos. Para la PUAM, el monto total con el bono incluido se ubica en $365.680,70 en este mes de marzo, mientras que las PNC por invalidez o vejez perciben un neto aproximado de $328.720,62 sumando el refuerzo estatal.

Impacto de la movilidad y la canasta básica

El ajuste del 2,88% por movilidad jubilatoria responde a la fórmula de actualización mensual que toma como referencia el dato de inflación informado por el INDEC con dos meses de rezago. Analistas privados señalaron que, a pesar de los incrementos, los haberes mínimos presentan una caída en términos reales frente a la suba de los precios de servicios y alimentos estacionales.

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Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, la Canasta Básica Total para una familia tipo de cuatro integrantes superó los $1.397.672 en el último registro de febrero. Esta cifra marca una brecha significativa respecto a los ingresos previsionales, incluso contemplando el bono, lo que presiona la capacidad de consumo de los adultos mayores en el cierre del primer trimestre.

El organismo recordó que los pagos se acreditan automáticamente en las cuentas bancarias declaradas y no requieren trámites adicionales para percibir el bono de refuerzo.

GZ /lr