La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el cronograma de pagos para la jornada del viernes 24 de julio. El organismo previsional dispuso la acreditación simultánea de diversas prestaciones sociales e instrumentos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La distribución de los fondos se organiza formalmente a partir del último número del Documento Nacional de Identidad.

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Esta modalidad de pagos busca canalizar las operaciones a través del sistema bancario y los cajeros automáticos, evitando la sobrecarga en las entidades de todo el territorio nacional. Las sumas quedan depositadas en las cajas de ahorro habilitadas para cada titular. Las liquidaciones se llevan a cabo siguiendo el orden establecido por las resoluciones oficiales del organismo.

Jubilaciones del SIPA que superan el haber mínimo

Los jubilados y pensionados del SIPA cuyos ingresos mensuales sobrepasan la suma correspondiente al haber mínimo legal continúan con las fechas fijadas en el cronograma. Los titulares de los haberes más altos dentro de esta categoría acceden a sus cobros durante la jornada del viernes.

Las terminaciones de documento que cobran en esta fecha son:

- Los documentos terminados en 2 cobraron el viernes 24 de julio.

- Los documentos terminados en 3 cobraron el viernes 24 de julio.

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Asignación Universal por Embarazo (AUE)

Las titulares que perciben la Asignación Universal por Embarazo (AUE) continúan dentro del calendario del organismo. Los fondos se transfieren en forma directa a las tarjetas de débito o cuentas bancarias vinculadas a la prestación social.

La terminación de DNI que cobra en esta fecha es:

- Los documentos terminados en 9 cobraron el viernes 24 de julio.

Prestación por Desempleo (Plan 1)

Los beneficiarios incluidos en el régimen de Prestación por Desempleo perteneciente al Plan 1 acceden al depósito mensual. El cronograma avanza para este sector de trabajadores que cuentan con el beneficio activo durante este mes.

Las terminaciones de DNI que cobran en esta fecha son:

- Los documentos terminados en 4 cobraron el viernes 24 de julio.

- Los documentos terminados en 5 cobraron el viernes 24 de julio.

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Asignaciones de Pago Único y Pensiones No Contributivas

Las asignaciones vinculadas a hechos registrados como Matrimonio, Nacimiento y Adopción (Pago Único), junto con las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), sostienen su tramo de pago. Estos desembolsos no se dividen por número de documento.

Las condiciones de cobro para estas prestaciones en la jornada son:

- Las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) cobran para todas las terminaciones de DNI el viernes 24 de julio.

- Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas cobran para todas las terminaciones de DNI el viernes 24 de julio.

GZ / lr