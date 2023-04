Cautela de los economistas por el dólar agro 3.0

El ministro de Economía, Sergio Massa, volvió a la carga sobre un punto crucial de la macroeconomía y de cara a las metas con el FMI: las raquíticas reservas del Banco Central.

Así, el funcionario anunció esta semana dos nuevos tipos de cambio diferencial a 300 pesos para el complejo soja y las economías regionales, que buscan a contrarreloj que el agro pueda liquidar alrededor de US$ 9.000 millones y de esta manera engrosar las arcas de la entidad monetaria que se encuentran en alerta producto del peor comienzo de año para el BCRA en los últimos 20 años y ante un escenario de incertidumbre debido a la sequía.

El primer trimestre fue el peor arranque de año del BCRA desde el 2003. Acumuló un rojo de alrededor de US$ 3.000 millones desde diciembre del año pasado y solo en marzo vendió 1.900 millones de dólares en el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC).

Esta semana, a pesar de ser corta, la entidad monetaria se desprendió en tres días de US$ 420 millones y lleva 22 ruedas consecutivas con saldo vendedor neto y acumula un rojo superior a los US$ 2.300 millones desde el 6 de marzo.

Declive. En ese sentido, el acotado poder de fuego del Central y la disminución entrante de divisas en los próximos días producto de la sequía, que se estima una pérdida entorno a los 20.000 millones dólares, ponen en jaque la estrategia cambiaria del Gobierno y la búsqueda por evitar el “mal mayor”: un salto abrupto en el tipo de cambio oficial.

En este contexto, el programa de incremento exportador para el caso del complejo soja va a empezar el lunes 8 de abril y va a terminar el 31 de mayo, y en el caso de las economías regionales va a funcionar desde el 8 de abril hasta el 30 de agosto. Para ambos casos se prevé un tipo de cambio fijo de 300 pesos que mejora el precio para el productor.

Las anteriores versiones del dólar soja lograron obtener 11.000 millones de dólares, 7.800 millones para el “dólar soja 1” y 3.200 millones para el “dólar soja 2”.

Con el nuevo esquema de tipo de cambio diferencial, desde la Secretaría de Agricultura esperan que ingresen unos US$ 9.000 millones, 5.000 millones de dólares por la soja y US$ 4.000 millones de las economías regionales, sumado a unos 3.700 millones de dólares de liquidación pendiente, totalizarían un ingreso por US$ 12.700 millones en los próximos 5 meses, aunque el grueso se espera entren en los primeros 60 días.

Anticipación y cuidado. Lo cierto es que el precio de soja estos últimos meses ya se encontraba inflado por las expectativas del mercado de que hubiese otro tipo de cambio diferencial.

Para Salvador Vitelli, economista de Romano Group, la medida “mejora la competitividad” pero hay que tener en cuenta que las economías regionales se maneja distinto a lo que se maneja el complejo soja.

“En el primer caso, el saldo exportable es un subproducto restante de lo que se vende en la economía local. Mientras que en el sector sojero somos uno de los mayores exportadores del mundo y casi todos sus productos y variantes son materia de exportación prácticamente”, expresó Vitelli.

Santiago Manoukian, economista de la consultora Ecolatina, sostuvo que “si bien el dólar agro establece un mecanismo de incentivos que pueden fomentar una mayor liquidación de divisas en el corto plazo, también hay que ver el otro lado de la moneda. En primer lugar, es inconsistente intertemporalmente, dado que trae alivio en el corto plazo a costa de reducir la liquidación en el mediano plazo y alterar los incentivos a vender.

Y continuó: “A su vez tiene un impacto monetario relevante, estimamos la emisión neta en cerca de 1,1 billones de pesos o 0,7% del PIB sólo por el dólar soja 3.0, que forzará al BCRA a esterilizar los pesos volcados a la plaza, incrementando aún más los pasivos remunerados del BCRA y reduciendo la eficacia de la política monetaria”.

“Por último, probablemente el tipo de cambio diferencial para las economías regionales genere mayores presiones en la inflación; y le continuará quitando relevancia al tipo de cambio oficial en el comercio exterior”, cerró el economista Manoukian.

Todo apunta a reforzar las del Banco Central que, a pesar de la flexibilización de la meta de reservas en unos 1.800 millones de dólares, según cálculo de las consultoras privadas aun así se estaría incumpliendo y se necesitaría pedir un waiver para el primer trimestre de este año.

Las reservas internacionales netas deberían incrementarse 4.900 millones de dólares entre abril y junio.

Peores previsiones del BCRA

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central espera que el IPC se ubique en el 7% para marzo. La expectativa de inflación para abril es del 6,3% y proyectan un 110% para todo el año.

En cuanto al PBI real para 2023, el REM estima una caída de 2,7% respecto al año pasado (en el anterior se esperaba un 0%).

Pero en cuanto al valor de las exportaciones, estiman un monto de US$ 74.391 millones para el 2023. En cuanto a las importaciones las colocaron en torno 71.313 millones de dólares.

A su vez, el mercado proyecta un tipo de cambio oficial nominal promedio de $215 para abril, es decir, 6% de la variación mensual esperada.

Por otra parte, estiman que para el primer trimestre la tasa de desempleo se ubicaría en el orden del 7% de la población económicamente activa.

La proyección de déficit primario nominal del Sector Público no Financiero se ubicó en $3.800 miles de millones.