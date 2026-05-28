Crisis en Lácteos Verónica: intendentes y funcionarios coordinan acciones legales para destrabar el conflicto

Intendentes , senadores provinciales, funcionarios del Gobierno de Santa Fe y representantes de productores participaron en las últimas horas de una reunión virtual para definir una estrategia judicial unificada frente al conflicto de Lácteos Verónica, originado por la paralización de sus plantas y el impacto en la actividad lechera regional.

El encuentro se realizó a través de la plataforma Zoom y reunió a más de 30 participantes, entre autoridades políticas, equipos técnicos y representantes del sector productivo.

De la reunión formaron parte los senadores provinciales Felipe Michlig, por el departamento San Cristóbal, y Alcides Calvo, por Castellanos, junto a intendentes de localidades atravesadas por la crisis.

También participaron el ministro de Trabajo de Santa Fe, Roald Báscolo, y el secretario de Lechería, Carlos De Lorenzi, quienes se sumaron al intercambio con equipos de abogados que analizan posibles vías judiciales.

Durante la mesa de trabajo se planteó la necesidad de avanzar con criterios unificados en el plano legal, ante la paralización de las plantas de la firma y sus consecuencias en la cadena productiva.

Lácteos Verónica paralizó tres plantas y los trabajadores las tomaron por salarios impagos

Lácteos Verónica: los temores de los trabajadores

El conflicto afecta de manera directa a productores lecheros y trabajadores vinculados a la actividad, en una región donde el sector tiene un peso significativo en la economía local. La instancia de articulación también incluyó el análisis de escenarios y alternativas jurídicas.

Los empleados temen que la paralización de la actividad derive en un proceso de vaciamiento o cierre definitivo, por lo que decidieron sostener una presencia permanente en el lugar. Se encuentran acampando afuera de la fabrica junto a sus familias.

Cerró la fábrica que producía Sancorito y Shimmy en Córdoba: 200 trabajadores sin empleo

“La planta está totalmente parada. Desde mediados de enero no entra ni un litro de leche, por lo tanto no tenemos materia prima ni producción”, explicó Ángel Villarroel, uno de los trabajadores del establecimiento. En el establecimiento de Lehmann trabajan 123 personas entre operarios, personal administrativo y jerárquico.

Hasta antes de la paralización, el complejo procesaba alrededor de 500.000 litros de leche por día y producía distintos derivados lácteos, entre ellos leche en polvo y quesos semiduros como Tybo y Pategrás.

CS

LT