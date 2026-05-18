Cuáles son los mejores descuentos en supermercados este lunes 18 de mayo

Para este lunes 18 de mayo de 2026, la agenda de descuentos en las principales cadenas de supermercados no presenta muchas opciones para quienes deseen llenar el changuito de la forma mas barata posible. Aún así, se destacan algunas promociones en Día y el grupo Cencosud.

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Día: El rey del ahorro este lunes

Para este lunes la cartera de descuentos es bastante acotada, por lo que no se lo considera como un día ideal para realizar las compras del súper. Para las personas que elijan efectuar sus compras durante esta jornada, la cadena de supermercados Día ofrece un descuento que puede alivianar un poco el bolsillo.

- Día: 5% de descuento y un tope de reintegro de $5.000 por semana pagando con tarjetas Visa y Mastercard del Banco Nación.

Cuotas sin interés: La estrategia para ganarle a la inflación

Para aquellas compras de mayor volumen o artículos de primera necesidad que requieran financiación, las cadenas mantienen activos sus planes de pago en cuotas este lunes:

Vea, Jumbo y Disco se mantienen como los referentes en financiación al ofrecer 12 cuotas sin interés mediante Banco Galicia y Banco Nación.

Por otro lado, Chango Más mantiene sus 3 cuotas sin interés pagando con Mercado Pago utilizando QR como método de pago.

FN