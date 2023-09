Los precios de los alquileres registraron aumentos récord en el Gran Buenos Aires durante agosto y superaron los dos dígitos, según un relevamiento de Zonaprop.

En cuanto a GBA Norte, los alquileres se incrementaron en un 16,3%, mientras que el número total de avisos se encuentra en mínimos históricos. En lo que va del 2023, los precios subieron 99,4%, ubicándose por encima de la inflación (60,2%) .

En promedio, un departamento de dos ambientes se ubica en $173.890 por mes y uno de tres ambientes alcanza los $224.337.

Los barrios de Olivos y Vicente López son los más caros con un precio de $256.443 y $233.381, respectivamente. En tanto, los más bajos se encuentran en San Miguel ($117.957), Belén de Escobar ($135.979) y San Fernando ($137.982).

En la zona oeste-sur, los alquileres se incrementaron 14,2% el mes pasado y acumulan un aumento del 94,3% en lo que va del año. A nivel interanual, la suba es de 143,6%.

Según Zonaprop, alquilar un departamento de dos ambientes y 50 m2 en dicha zona cuesta $122.339, mientras que uno de tres ambientes y 70 m2, $154.666.

Por barrios, Canning lidera el ranking de precios con un valor de $162.644. Le siguen Wilde ($159.613) y Castelar ($146.470). Por el contrario, los departamentos más económicos se encuentran en Merlo ($79.054), Monte Grande ($103.134) y Villa Luzuriaga ($103.650).

¿Cuánto cuesta un departamento en GBA?

Mientras que los precios de compraventa en la zona oeste-sur continúan cayendo, en GBA Norte se mantiene la tendencia de suba de precios por segundo mes consecutivo: en agosto el incremento fue del 0,2%. Sin embargo, en 2023 acumula una caída del 1%.

El relevamiento indicó que un departamento de dos ambientes y 50 m2 en la GBA Norte tiene un valor de US$ 107.213 y uno de tres ambientes y 70 m2, US$ 161.060.

Los barrios con los precios más elevados de zona norte son La Lucila (US$ 3.352/m2), Vicente Lopez (US$ 3.161/m2) y Olivos (US$ 2.845/m2). En contraposición, los barrios más accesibles son Villa Libertad (US$ 824/m2), José C. Paz Oeste (US$ 916/m2) y José C. Paz Centro (US$ 936/m2).

En tanto, en GBA Oeste y Sur los precios bajaron un 0,2% en agosto y acumulan 42 meses consecutivos en baja. Un departamento de dos ambientes y 50 m2 en esta zona vale US$ 79.755, mientras que uno de tres ambientes y 70 m2 alcanza los US$ 117.995.

Los barrios más caros son Tristán Suárez (US$ 2.985/m2), Don Bosco (US$ 2.246/m2) y Villa La Florida (US$2.199/m2). Por su parte, los más económicos son Don Orione (US$570/m2), Libertad (US$ 644/m2) y Dock Sud (US$ 742/m2).

LD