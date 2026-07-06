Cuota Hilton: diez empresas concentraron el 67% de la distribución

El Gobierno anunció la distribución del cupo arancelario de Cuota Hilton de carne vacuna sin hueso de alta calidad para el ciclo comercial 2026/27, donde 81 empresas resultaron beneficiarias, entre establecimientos frigoríficos y Grupos de Productores.

Para este ciclo, del 1 de julio de 2026 al 30 de junio de 2027, se sumaron 15 nuevos participantes, de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

“A la fecha, Argentina ya ha ejecutado un 7% del total de dicha cuota a través del mecanismo de adelantos de cupo, con precios promedios que continúan en torno a los US$ 19.000 por tonelada", indicaron desde la Secretaría.

El consumo de carne sigue en el nivel más bajo de las últimas dos décadas

Mediante la Resolución N° 105/2026 publicada este lunes en el Boletín Oficial, se distribuyeron 29.333,175 toneladas, repartidas en 26.450,101 toneladas para industrias y 2.938,899 toneladas a “Proyectos Conjuntos”, asociaciones de productores que exportan de manera directa.

Las 10 empresas que concentraron más toneladas

En el caso de la industria, diez empresas concentraron el 67% de la distribución.

Los 10 frigoríficos

- Swift Argentina: 3.509,844 toneladas

- Frigorífico Rioplatense: 2.358,356 toneladas

- Arre Beef: 2.227,589 toneladas

- Frigorífico Gorina: 2.219,104 toneladas

- Quickfood: 1.502,909 toneladas

- Azul Natural Beef: 1.461,476 toneladas

- SA Import. y Export. de la Patagonia: 1.235,717 toneladas

- Coto Cicsa: 1.197,358 toneladas

- Compañía Bernal: 1.059,460 toneladas

- Frimsa: 968,995 toneladas

Qué es la Cuota Hilton

La Cuota Hilton es un contingente arancelario de exportación de carne vacuna sin hueso de alta calidad y valor que la Unión Europea otorga a países productores y exportadores de carnes, con una preferencia arancelaria del 20%.

Argentina es beneficiaria del 44% de la cuota global, de la que también participan Estados Unidos y Canadá (17%), Brasil (15%), Australia (11%), Uruguay (10%), Nueva Zelanda (2%) y Paraguay (1%).

Los principales destinos de la carne argentina continúan siendo Alemania y Países Bajos, seguidos por Italia, España, Grecia y Portugal.

Según datos de la Secretaría de Agricultura, en el ciclo que finalizó el 30 de junio de este año, las exportaciones certificadas alcanzaron las 29.388,86 toneladas, lo que representa una ejecución del 100%. Sumado a las toneladas exportadas al Reino Unido, Argentina totalizó 29.499 toneladas de su contingente original de 29.500, dividido tras el proceso del Brexit.

Las exportaciones totales representaron unos US$ 406 millones, medidas por su valor FOB, un 16% más que en el ciclo 2025/2026; con precios promedio que desde abril de este año alcanzaron los US$ 20.000 por tonelada para los cortes del rump & loin (lomo, bife angosto, cuadril y sus derivados).

LM