Deuda: el Gobierno busca renovar vencimientos por $11 billones

El Ministerio de Economía anunció el llamado a la segunda y última licitación de mayo, donde buscará renovar vencimientos por aproximadamente $11 billones.

La Secretaría de Finanzas presentó el menú compuesto por letras y bonos capitalizables en pesos y vinculados al dólar.

De completarse la emisión de hasta US $150 millones disponibles para el AO27, se completará la emisión total del mismo.

Luis Caputo afirmó que no habrá “ajuste” adicional para compensar la baja de retenciones al agro

"A juzgar por las condiciones de liquidez actuales, el Tesoro no debería tener inconvenientes en la renovación. El ojo estará sobre el menú ofrecido y en qué tanta duration apunta a estirar el Tesoro en esta ocasión", habían señalado desde SBS esta mañana.

Según Salvador Vitelli, de Romano Group: "Con esta licitación es factible que se culminen las licitaciones del AO27, destinado a emitirse por un máximo de US$ 2.000 millones. Hasta ahora se emitieron US$1.695 millones".

El menú de las ofertas

- Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 15 de septiembre de 2026 (nueva).

- Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 31 de marzo de 2027 (TZXM7 – reapertura).

- Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 30 de septiembre de 2027 (TZXS7 - reapertura).

- Bono del Tesoro Nacional en pesos a tasa TAMAR con vencimiento el 31 de agosto de 2028 (TMG28 - reapertura).

- Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar cero cupón con vencimiento el 31 de julio de 2026 (nueva).

- Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar cero cupón con vencimiento el 31 de marzo de 2027 (nueva).

- Bono del Tesoro Nacional en dólares 6% con vencimiento el 29 de octubre de 2027 (AO27 - reapertura).

- Bono del Tesoro Nacional en dólares 6% con vencimiento el 31 de octubre de 2028 (AO27 - reapertura).

LM cp