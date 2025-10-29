Deuda en pesos: el Gobierno renovó 57% de los vencimientos y libera $4,5 billones

La Secretaría de Finanzas anunció que en la licitación de este miércoles 29 de octubre adjudicó $6,867 billones, habiendo recibido ofertas por un total de $7,843 billones.

Esto significa un rollover de 57,18% sobre los vencimientos y unos $4,5 billones que se volcarán al mercado.

De este modo, el Gobierno nacional enfrentó su primer test ante el mercado financiero luego del respaldo conseguido en las urnas.

Camilo Tiscornia: "Ahora es el momento resolver el problema que generó el desarme de las LEFIs"

La operación quedó en cabeza del ministro de Economía, Luis Caputo, dado que aún no fue designado en forma oficial el reemplazante de Pablo Quirno, quien ayer asumió en la Cancillería.

Es la licitación con menor tasa de fondeo para el Tesoro desde Jul.-25, señalaron desde Romano Group.

Los títulos licitados fueron:

LECAP/BONCAP a:

- 28/11/25 (S28N5) $2,337 billones a 3,09% TEM, 44,09% TIREA

- 30/01/26 (T30E6) $2,019 billones a 2,91% TEM, 41,07% TIREA

- 30/04/26 (S30A6) $1,494 billones a 2,68% TEM, 37,35% TIREA

- 30/10/26 (S30O6) $0,670 billones a 2,55% TEM, 35,28% TIREA

- 30/04/27 (T30A7) $0,346 billones a 2,55% TEM, 35,28% TIREA

Dólar Linked a:

- 28/11/25 (D28N5) - DESIERTA

- 30/01/26 (D30E6) - DESIERTA

Tasa de interés y pesos al mercado

El 34% de lo adjudicado se concentró en la S28N5, mientras que el 66% restante fue en títulos con vencimiento entre enero 2026 y abril 2027. Esto se vio reflejado en la duration promedio del menú (considerando solo títulos a tasa fija), que fue de 139 días, prácticamente en niveles de abril de 2025, indicó Martín de la Fuente, de Adcap.

En cuanto al corte, la tasa promedio ponderada por valor efectivo adjudicado se ubicó en 2,87%, en niveles previos al desarme de las LEFIs.

Desde Research de Puente señalaron que la renovación del 57% “refleja la muy baja liquidez en el sistema financiero, y la emisión debería cubrir estas necesidades. Como positivo, las tasas de colocación fueron mucho menores que en licitaciones anteriores, reflejando la compresión de esta semana, aunque todavía se mantienen en niveles altos en términos absolutos”.

En cuanto los $4,5 billones, señalaron que “Resta ver si el Gobierno buscará tomar alguna medida para retirar esta liquidez que inyecta, como hizo en ocasiones anteriores, o si va a convalidar esta demanda del mercado”.

Hernán Letcher, director del CEPA, señaló que "el pago en efectivo de los $4,5 billones restantes brinda cierto alivio a la situación en la que se encuentra la liquidez, que provocó que las tasas vuelen (ayer REPO en A3 cerró a 97,53% TNA).

Y agregó: "El nivel de tasas previo y la necesaria liberación de pesos de hoy son el resultado de la fuerte política contractiva que llevó adelante el BCRA para que no haya pesos que vayan contra el dólar".

