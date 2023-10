El dólar blue cerró la jornada del martes 3 de octubre con un nuevo récord, cotizando a $805 para la compra y $810 para la venta en la city porteña, que representa un incremento de $10 con respecto al cierre del lunes.

El valor informal de la divisa norteamericana se vendió a $823 en las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, mientras que en las "cuevas" de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe terminó en $819.

Por su parte, los dólares financieros también terminaron la rueda en alza. El dólar Bolsa o MEP terminó la rueda en $720,62, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) cerró a $837,80.

El apetito por dolarizar la carteras de los ahorristas e inversores sigue presionando al alza las cotizaciones de los distintos tipos de cambio. Tal como explicaron algunos analistas a PERFIL, seguiremos viendo estos saltos en las cotizaciones hasta las elecciones. Incluso, hay quienes ya adelantan un salto fuerte tras los comicios. Por caso, el economista Damián Di Pace aseguró hoy en Canal E, que la cotización del paralelo podría llegar a 1200 pesos tras el balotaje.

A 20 días de las elecciones, el dólar viaja hacia los 4 dígitos

Por su parte, el dólar oficial se mantuvo en los niveles definidos por el Gobierno y hoy opera en $367, en tanto que la cotización del mayorista, que es el que rige para operaciones de comercio exterior, opera en el orden de los 350 pesos.

A su vez, el dólar Banco Nación está en $365,50.

Según el economista Salvador di Stéfano, el tipo de cambio congelado en $ 350 para las exportaciones revela que las ventas al exterior perderán competitividad. "No vemos que el gobierno siga habilitando importaciones a igual ritmo que los primeros meses del año. Las importaciones en los últimos 3 meses se ubicaron en un promedio de U$S 7.000 millones, y efectivamente se pagan por el equivalente a U$S 5.000 millones, acumulado una deuda a futuro que se deberá saldar en el próximo gobierno", dijo en su análisis diario.

El dólar seguirá subiendo

En ese análisis adelantó que "todos los caminos nos conducen a un dólar mayorista y alternativos más elevados que los actuales".

"Las reservas (del BCRA) en un año pasaron de U$S 37.600 a U$S 27.000 millones, el total de pasivos monetarios pasaron de $ 12,4 billones a $ 27,7 billones. En igual plazo el dólar mayorista aumentó el 137,6%, el dólar blue el 177,2% y el dólar de equilibrio el 210%. Todavía hay margen para una corrección de los tipos de cambios", adelantó el asesor de negocios.

Los bonos en baja y el riesgo país en alza

Tal como explica Cohen en su análisis diario, los bonos soberanos siguen sin encontrar piso. Durante la jornada de ayer, en la apertura de octubre, experimentaron otra jornada desfavorable, descendiendo en promedio un 1,3% y ubicando sus paridades en torno al 29%. "En este contexto, el riesgo país ascendió 58 puntos básicos, situándose en 2600 pb y acercándose a su máximo del año 2023, que fue de 2656 pb a fines de abril. Los bonos bajo ley local registraron una caída del 1,6%, mientras que los bonos bajo ley extranjera disminuyeron un 1,2%. Desde las PASO, estos bonos han acumulado una pérdida del 17% en dólares", detallaron desde la operadora financiera.

Este martes, el riesgo país se ubica en 2637 puntos y sigue su ruta de ascenso al sumar 37 puntos desde la jornada de ayer.

LR