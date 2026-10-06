El dólar podría llegar a $1.630 en diciembre, pero advierten que seguiría bajo para sostener la competitividad

El dólar comenzó el último trimestre de 2026 por encima de los $1.500 y con margen para subir hacia diciembre, aunque entre los economistas la discusión ya no pasa solamente por cuánto puede aumentar, sino por qué valor necesita la Argentina para sostener la competitividad. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica mensualmente el BCRA proyecta una cotización de $1.630 para el cierre del año mientras economistas advierten que el dólar ajustado por inflación está bajo.

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El mercado llega a esta discusión con diferencias entre las distintas cotizaciones. Al momento de cerrar esta nota, el dólar oficial se ubicaba en $1.540, el MEP en $1.538,34 y el contado con liquidación (CCL) en $1.607,12.

La referencia para los próximos meses está en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que este martes 6 de octubre revelará su versión de septiembre. Sus participantes proyectaron en la última versión disponible un dólar a $1.600 para noviembre y $1.630 para diciembre, mientras que el Top 10 de analistas estimó $1.626 para el último mes de 2026.

Esas previsiones abren, sin embargo, otra discusión: una cosa es estimar dónde terminará la cotización y otra determinar qué nivel debería tener para sostener la competitividad.

FADA advierte por el dólar bajo y la competitividad del agro

Desde una mirada enfocada en el sector agropecuario, Nicolle Pisani, economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), advirtió que el nivel actual del dólar resulta bajo cuando se lo compara en términos reales. Según su cálculo, al ajustarlo por inflación se encuentra aproximadamente 4% por debajo de los valores de noviembre de 2023, que equivaldrían actualmente a una cotización cercana a $1.570.

Para diciembre, Pisani planteó un escenario cercano al que anticipa el mercado: consideró que el dólar podría ubicarse en torno a los $1.600, en línea con el REM y los futuros. Pero la economista de FADA puso el foco en que, para analizar la competitividad del agro, la discusión no puede limitarse exclusivamente al tipo de cambio.

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En esa ecuación aparecen también los costos logísticos y los impuestos. Pisani destacó avances como la eliminación del impuesto PAIS, las bajas de aranceles a las importaciones y un escenario de reducción de derechos de exportación, aunque advirtió que la Argentina continúa con costos elevados en logística e impuestos y con un tipo de cambio que también condiciona su competitividad frente al mundo.

La situación cambiaria, según su análisis, vuelve especialmente relevante la discusión sobre los derechos de exportación. Pisani señaló que fueron establecidos cuando el tipo de cambio se encontraba en niveles reales superiores a los actuales y los precios de los commodities eran más elevados.

Si bien durante los últimos meses mejoraron los precios de la soja, el maíz y el trigo, sostuvo que no alcanzaron aquellos niveles y consideró que el escenario vuelve más urgente avanzar hacia la eliminación de las retenciones en el corto plazo.

Oferta de dólares, reservas y riesgo país, las claves hacia diciembre

El recorrido del dólar durante los próximos meses también dependerá de la disponibilidad de divisas. Rocío Bisang, economista de GMA Capital, explicó que la segunda mitad del año suele ser más compleja por la dinámica estacional del agro, ya que después del segundo trimestre tiende a reducirse el ritmo de liquidación. En 2026, sin embargo, destacó que la liquidación de los primeros seis meses fue más lenta de lo habitual y dejó un margen mayor para la última parte del año. A eso sumó las colocaciones de deuda provincial y de empresas y el aporte creciente de sectores como minería y oil & gas.

LCG señaló en un informe que el riesgo país había vuelto a subir por encima de los 600 puntos y que el dólar mayorista interrumpió la baja de dos jornadas antes de cerrar la primera semana de septiembre para ubicarse en $1.525. La consultora vinculó ese comportamiento con una creciente intranquilidad por los datos de la economía real, la confianza en el Gobierno y las dudas alrededor del resultado electoral.

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Bisang también advirtió que el Gobierno enfrentará un desafío financiero durante 2027. Según la economista, el cambio de las condiciones internacionales, la suba del riesgo país y los mayores costos para la deuda local y externa volvieron al programa más dependiente de la acumulación de reservas, mientras que la potencial demanda de cobertura por tratarse de un año electoral podría sumar presión adicional.

Por último, desde FADA señalaron que el tipo de cambio ajustado por inflación está bajo y ponen el foco sobre la competitividad del agro, atravesada también por impuestos, logística y retenciones. Con el mayorista en $1.520 al comenzar octubre, la oferta de divisas, las reservas y las tensiones financieras serán determinantes para definir hasta dónde llegará finalmente la cotización.

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