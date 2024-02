El Banco Central cortó la racha compradora y anotó la mayor venta de dólares del año

Luego de encadenar 16 jornadas de racha compradora, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió US$ 142 millones y las reservas internacionales brutas experimentaron un descenso diario de US$ 910 millones hasta ubicarse en US$ 26.685 millones.

Según fuentes del mercado financiero, en el último día hábil de febrero se negoció un volumen de US$ 313,921 millones en el segmento contado, lo que implica que la autoridad monetaria aportó poco más del 45% del total operado. De a poco, comienza a abrirse el grifo de divisas para importadores y pone presión sobre el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

La inflación volverá a caer en febrero pero seguirá en dos dígitos

A pesar de realizar la venta diaria más alta desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, el operador de cambio Gustavo Quintana dictaminó que el BCRA acumuló compras por US$ 2.357 millones en febrero y desde el 13 de diciembre totaliza ingresos por US$ 8.492 millones.

Se trata de la segunda rueda en la que el Central se vio obligado a desprenderse de moneda extranjera en el MULC debido a un incremento de la participación de privados. La última y única venta en la era Milei tuvo lugar el pasado 31 de enero cuando se desprendió de US$ 10 millones.

En cuanto al retroceso diario de las reservas brutas, el jefe de Research de la consultora Romano Group, Salvador Vitelli, estimó que se trató por el pago de un bono de la provincia de Buenos Aires y cancelación de compromisos con organismos internacionales.

Uno de los principales objetivos del Ministerio de Economía y las autoridades del Central es acumular reservas. En efecto, el Gobierno acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) una meta de US$ 10.000 millones a lo largo de 2024. Si bien el objetivo luce cumplible, la menor producción agrícola sumada a la rápida apreciación cambiaria y el cronograma de deuda pública hasta fin de año podría conspirar contra la acumulación.

Dudas respecto a la acumulación de dólares del Banco Central

Para Martín Polo, estratega en jefe de Cohen, la estrategia del BCRA de mantener una suba del tipo de cambio oficial al 2% mensual a fin de anclar las expectativas inflacionarias "ya le costó un 30% de pérdida de competitividad desde el salto cambiario en diciembre, está casi en línea a la corrección de agosto (cuando subió el dólar a $350) y un 10% más abajo al último cuarto de 2019".

"Manteniéndose el ritmo actual de devaluación, hacia fines de abril la competitividad respecto del salto de diciembre ya habría perdido casi el 55%, quedando un 8% por debajo del valor previo al salto de agosto de 2023", juzgó Polo sobre el accionar de la entidad monetaria.

En tal sentido, Fundación Capital elaboró un informe que anticipa que si bien las exportaciones agrícolas sumarían unos US$ 9.400 millones extra en 2024, "resultan casi US$ 6.000 millones menos que las estimadas previas, en un contexto de baja en los precios y ante el ajuste en los rindes por el calor intenso y la falta de precipitaciones de las últimas semanas".

Caputo se reunió con Yellen en San Pablo: respaldo, elogios y advertencias sobre el plan económico

Desde GMA Capital señalaron que el ritmo de avance de los contratos de dólar futuro "son un indicio de que el crawl (ritmo devaluatorio) del 2% mensual tendría los días contados" ya que "la erosión de la competitividad, aunque la coyuntura ahora tolere un menor tipo de cambio real, existe".

Asumiendo la inflación pronosticada por los consultores en el Relevamiento de Expectativa de Mercado (REM) del Banco Central y "un ritmo de avance cambiario de 25 mensual, la cotización mayorista de $ 839 caería, a precios de hoy, hasta los $500 hacia julio".

"Adicionalmente, el deterioro de la cosecha podría ser decisivo. Según estimaciones de FMyA, en los últimos 2 meses el valor estimado de la producción 2024 de los principales cultivos bajó USD 6.000 millones. Los principales factores explicativos están en los bajos rindes por menores precipitaciones y precios externos más bajos. No obstante, el valor total seguiría siendo superior al de 2023 por casi USD 10.000 millones", concluyeron los analistas.

MFN