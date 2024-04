La deuda comercial trepó a US$ 9.400 millones: ¿puede atrasar la salida del cepo cambiario?

En paralelo a la acumulación de reservas internacionales por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) a lo largo de los últimos tres meses, se dio un considerable crecimiento de la deuda comercial que asciende a US$ 9.400 millones, según estimaciones del mercado. La cifra supera los US$ 7.981 millones colocados mediante los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL) y podría complicar los objetivos oficiales de robustecer las arcas de la entidad monetaria y levantar el cepo cambiario.

El gobierno de Javier Milei heredó un BCRA con un patrimonio negativo de -US$ 11.500 millones de reservas netas y una deuda con importadores de US$ 42.600 millones. A fin de recapitalizar las arcas del Central y, en simultáneo, ordenar el flujo adeudado con importadores, se instrumentó un calendario que permitió escalonar el acceso a divisas para las empresas importadoras y la puesta en marcha de los BOPREAL para regularizar lo adeudado hasta el 13 de diciembre de 2023.

Deuda comercial: el plan del BCRA para robustecer las reservas

Al imponer un esquema de liberación gradual de la moneda dura destinada a la importación y ofrecer a los exportadores la posibilidad de liquidar el 20% de sus dólares al contado con liquidación, el ente presidido por Santiago Bausili logró hacerse de US$ 12.408 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) desde el comienzo de la era Milei.

Para el investigador de Fundación Mediterránea-IERAL, Maximiliano Gutiérrez, la otra cara del acopio de reservas internacionales es el incremento de la deuda comercial "al persistir restricciones en el mercado de cambios para el pago de importaciones".

"Los pagos por importaciones representaron sólo 17,3% de las operaciones cursadas en diciembre de 2023, pasaron a 23,7% en enero y llegaron a 42,3% en febrero de 2024, en un lento proceso de normalización", expresó y acotó que "entre diciembre y febrero, se estima que el stock de deuda comercial de los importadores se incrementó US$ 9.400 millones, cifra superior a las compras netas de divisas acumuladas durante ese período (US$ 8.526 millones)".

Por su parte, el economista Amílcar Collante opinó que el Gobierno priorizó "la acumulación de reservas sobre la actividad y en parte los precios" y atribuyó ese accionar a la "necesidad primaria" del BCRA de revertir el rojo de sus tenencias en moneda dura.

No obstante, Collante subrayó que el esquema no puede perpetuarse en el tiempo: "Ya entrada la cosecha gruesa debería ir abriendo el grifo de importaciones porque hay muchos problemas con la deuda. En parte la solución fue el BOPREAL, pero a nivel micro a muchas empresas les será difícil conseguir nuevamente crédito de corto plazo".

A su turno, el economista senior de Empiria, Matías De Luca, explicó que el objetivo de calendarizar el acceso al MULC para importadores era generar "una ventana de cuatro meses donde el Central pueda comprar reservas y que después, cuando el flujo se normalice, calce con las liquidaciones de la cosecha gruesa".

Bajo su perspectiva, de darse esa dinámica, la velocidad de crecimiento del monto adeudado con importadores debería amesetarse. Al mismo tiempo, el consultor económico juzgó que el oficialismo gozó de dos factores que le jugaron a favor: un sobre stockeo de firmas que no tuvieron necesidad de importar en el primer bimestre de 2024 y el ingreso al punto más álgido de la recesión, que implica menos demanda y compras al exterior.

Por otro lado, De Luca descartó que se genere una "bola de deuda con importadores" al destacar que no se necesita más la aprobación de la SIRA, el mecanismo que había impuesto Sergio Massa cuando estuvo al frente del Ministerio de Economía. "Es simplemente diferir o aplazar esos flujos pero hay acceso a los dólares", evaluó.

Cosecha gruesa: cuándo comenzarán a llegar los dólares del campo

¿El stock de deuda comercial puede complicar la salida del cepo?

Desde Fundación Capital, la consultora del economista Martín Redrado, presentaron una mirada alternativa sobre el tema al advertir que la nueva deuda comercial "es una presión latente para la caja en dólares, ya que es una demanda potencial de divisas si se desea levantar las restricciones de acceso al MULC".

"Si bien a menores plazos que en 2023, la nueva deuda comercial también implica una demanda potencial de divisas extra por unos US$ 9.000 millones en un escenario en el que las autoridades deseen levantar las restricciones actuales. Esto podría ser una presión latente para la caja en dólares, incluso en un contexto donde se elimina el dólar blend", consideraron.

A propósito del cronograma fijado por el BCRA, señalaron que el porcentaje de compras externas pagas de bienes ascenderá al 59% en marzo, en abril alcanzará el 79,8%, en mayo el 96,4% y en junio el 103,2%, "siendo el pago mensual mayor a las compras externas efectuadas ese mes al comenzar a abonarse los autos y bienes suntuarios que fueron importados en diciembre y que tienen un plazo de acceso al mercado de cambios de 180 días".

Por último, los analistas de la consultora sostuvieron que la liquidación de divisas proveniente de la cosecha motorizaría un alivio en la demanda de dólares en el MULC, permitiría cumplir con el calendario de desembolsos a los agentes que importan y, por ende, evitar que lo adeudado se incremente más.

Sin embargo, alertaron que el stock de importaciones pendientes de pago "es una demanda potencial de divisas a tener en cuenta en un escenario de liberación de restricciones (casi US$ 30.000 millones de deuda comercial pasada no solucionada con los BOPREAL, más los aproximadamente US$ 9.000 millones correspondientes a la generada en el 2024)". "En definitiva, podría ser una presión latente para la caja en dólares, incluso en un contexto donde se elimina el dólar blend", concluyeron.

