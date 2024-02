El Gobierno busca amortiguar los inminentes aumentos en las cuotas de los colegios privados. Es por eso que, este jueves, se oficializó la prórroga de la eximición que gozan las instituciones del pago de contribuciones patronales, apuntando a evitar un “incremento importante” de precios en la antesala de la vuelta a clases.

Así se efectivizó a través del Decreto 134/2024, publicado en el Boletín Oficial. Desde el año 2001, y en sucesivas oportunidades, se ha llevado adelante esta medida, que se repite en el inicio del primer año completo del mandato de Javier Milei.

De esta manera, se amplía lo establecido, en diciembre del 2019, por parte de Alberto Fernández, mediante la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, que, además de definir nuevas alícuotas a las contribuciones patronales, eximía del pago de las mismas a los empleadores titulares de establecimientos educativos de gestión privada hasta fin de 2020.

A su vez, facultaba al Poder Ejecutivo a prorrogar la misma, lo que hizo la anterior administración por decreto en 2021, 2022 y 2023. La última había vencido el 31 de diciembre del año pasado y, con un mes y medio de diferencia, la gestión de La Libertad Avanza determinó su continuidad.

Entre los considerandos, se resaltó que "el principal costo operativo y financiero de los establecimientos educativos de gestión privada está representado por el componente salarial, en el que se incluyen las correspondientes contribuciones patronales", que, en caso de aumentarse, "originará incrementos importantes en el valor de los aranceles que abonan las familias por los servicios educativos y afectará su economía".

En este sentido, remarcaron en el texto que, de no extenderse la misma, las recientes medidas por parte del Gobierno Nacional llevarían a "un incremento desmesurado" en este aspecto, que "sería incluso mayor en jurisdicciones alejadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, ya que las reducciones de las que actualmente se benefician estos establecimientos difieren en las diversas áreas y regiones del país conforme a la normativa vigente".

“Es prioridad del Gobierno promover una educación cada vez más inclusiva y generadora de oportunidades para todo el territorio argentino”, concluyó el decreto.

Esta medida toma lugar a pocos días del comienzo de un nuevo Ciclo Lectivo, que llegará con incrementos importantes en las cuotas de los colegios privados, algo que el Ejecutivo busca amortiguar no solo con esta disposición sino también con un plan de ayuda para que los padres puedan seguir enviando a sus hijos a esos establecimientos en medio de la caída del poder adquisitivo.

“Capital Humano está trabajando en eso, con mucha cautela. Todo lo que se haga va a llegar al que lo necesite. Toda ayuda que vos brindes tiene que estar dentro del marco presupuestario y de nuestro esquema de déficit cero, cumpliendo con la misma lógica que los subsidios a la energía o los subsidios al transporte, que llegue al que le tiene que llegar y que no sea un subsidio general”, afirmó el pasado viernes el vocero presidencial Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa.

La idea del Gobierno sería implementar un “plan social” que llegue directamente a los beneficiarios, en sintonía con lo que propone para las tarifas del transporte a través de la tarjeta SUBE y la ayuda a comedores.