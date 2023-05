El Ministerio de Economía está buscando la colaboración de la banca privada para extender los plazos de vencimiento de la deuda más allá de agosto. Este período es crucial para los mercados, ya que en ese momento se determinan los candidatos para las próximas elecciones presidenciales, lo que a su vez brinda claridad a los inversores locales. Además es la "temporada baja" de liquidación de exportaciones, ya golpeada de antemano este año por la sequía.

En concreto, este 29 de mayo, la Secretaría de Finanzas presentará nueve instrumentos financieros, de los cuales tres forman parte de la próxima administración. Estos instrumentos incluyen dos bonos que vencerán en abril y septiembre de 2024, así como un título cuyo vencimiento está programado para junio de 2025.

Gracias a estas emisiones, el Gobierno logró extender el promedio de vencimiento de la deuda de tres meses y medio a ocho y medio, algo que hace tan solo tres meses parecía casi imposible de lograr.

¿Por qué es importante la licitación de hoy de la deuda en pesos?

La licitación de este lunes, entonces, resulta clave para el Gobierno. Si bien los analistas consultados por PERFIL sostienen que se logrará rollear sin problemas la licitación, Economía se enfrenta a dos grandes desafíos para los meses que están por venir y todo ello, en medio del período electoral.

Los instrumentos que ofrece Economía

El Ministerio de Economía ofrece nueve instrumentos para renovar los vencimientos de casi $480.000 millones, de los cuales la mayor parte está en manos de privados.

Hay 1 Lelite 28-D (TEA DE 141,7 %); cinco títulos CER (T2X3, LECER SEP, LECER OCT, NUEVA LECER NOV, NUEVO BONO JUN-2025) y tres US$ Linked (LETRA OCTUBRE, TV24, T2V4). No obstante, la novedad vuelve a ser que no hay ninguna LEDE en el menú.

“Todo se emite sin precio máximo ni mínimo, salvo por la Lelite, que se coloca por adhesión a un precio preestablecido. El vencimiento se explica esencialmente por la Lede S31Y3. En lo que va del año el Tesoro consiguió vía licitaciones financiamiento neto por $930 mil millones, pero todo eso puede explicarse de forma indirecta por compras del Banco Central en el mercado secundario de bonos en pesos (aproximadamente $1,25 billones, incluyendo T2X3 y TDL23)”, señaló a PERFIL Maximiliano Ramírez, exsubsecretario de Programación Macroeconómica.

Massa: "La deuda en pesos es absolutamente sustentable"

“Si se toma en cuenta la dinámica de las últimas licitaciones es factible el cumplimiento de los vencimientos y se espera un mayor nivel de oferta que lo que vence con valores de rollover por encima del 100 % como viene sucediendo”, añadió el ex funcionario.

“Respecto a los instrumentos, la idea de no convalidar tasas mucho más elevadas implicó que el Mecon no incluya LEDES, pero dado que a partir de julio/ agosto el riesgo de crédito (reperfilamiento) tiene una ponderación mucho mayor en la cartera, se trata de "matchear" el riesgo con bonos atados a inflación (como son las Lecer) y en menos medida, los dólares linked (a pesar de que la última semana el BCRA volvió a subir el deslizamiento del Tipo de cambio A 3500) sin embargo; se ubica por debajo de la inflación de la tasa de Leliq”, advirtió Ramírez.

Los instrumentos más atractivos para el mercado

Aldo Abram, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, comenzó explicando que los instrumentos más atractivos para el mercado son aquellos que vencen a partir del 2024, siempre y cuando cuenten con garantías con relación a la “posible” devaluación.

Esto se debe a que existe una expectativa generalizada de que se levantará el cepo cambiario. Sin embargo, señaló que los próximos meses no serán los más complicados para colocar bonos del Tesoro, ya que los vencimientos son bajos debido al canje del segundo trimestre. Aunque habrá una disminución en el crédito disponible en términos de poder adquisitivo debido a la caída de los depósitos en pesos.

Deuda en pesos: ¿Otro reperfilamiento?

De todos modos, advirtió que el gran problema vendrá en el tercer trimestre, cuando se renovarán alrededor de $8 mil millones en medio de las elecciones. "En un período preelectoral, esto no es una buena idea", justificó Abram, porque "en el canje de deuda del segundo trimestre deberían haber incluido la deuda del tercer trimestre y tratar de posponer todo lo posible para el próximo año".

El Gobierno ha cumplido con sus necesidades de financiamiento

“En lo que va del año, ha habido un promedio de roleo de deuda del 127 %, lo cual se encuentra relativamente en línea con las necesidades de financiamiento del Gobierno en términos fiscales. Sin embargo, si se flexibilizan las restricciones para la emisión monetaria en junio, el Gobierno deberá buscar un mayor porcentaje de roleo o considerar otras opciones, como transferencias por emisión”, comentó por su parte Sergio Chouza, director Ejecutivo de la Consultora Sarandí.

“En cuanto a las perspectivas para este lunes, en las últimas licitaciones no ha sido difícil garantizar la renovación de la deuda a tasas convenientes, incluso por encima de la tasa de política monetaria. Actualmente, la tasa para la deuda de corto plazo se encuentra alrededor del 100 % T.NA, lo cual resulta competitivo y atractivo para los inversores. Esto estimula el interés en el corto plazo por parte del mercado”, advirtió Chouza.

“Además, se observa que las renovaciones se centran principalmente en buscar instrumentos a corto plazo con tasas significativas que no pierdan contra la inflación, así como instrumentos vinculados al dólar o duales que brinden protección ante una eventual devaluación. El objetivo es atravesar el período de octubre (elecciones) con mayor seguridad y rentabilidad”, agregó el economista.

“En términos generales, parece que la renovación de la deuda y la gestión de las ofertas no enfrentarán grandes problemas, pero se anticipa que junio y julio serán meses desafiantes", vaticinó Chouza.." A lo largo del segundo semestre del año, el sector público tendrá una mayor participación, gracias a los canjes realizados en enero y marzo. Por lo tanto, los vencimientos más importantes se concentran en mayo, junio y la primera quincena de julio”, concluyó.

Examen: la licitación de este lunes vuelve a probar a la gestión de Massa

“Esta nueva licitación que vuelve a probar a la gestión actual en términos de recaudación, podría ser exitosa porque el mercado valora estos tipos de instrumentos indexados. En este caso, la licitación estará constituida por nueve títulos en pesos, la mayoría ajustada por CER (inflación) o por tipo de cambio”, comentó por su parte Adrián Moreno, economista y analista financiero.

Deuda en pesos: Gabriel Rubinstein cruzó a economistas opositores

Y agregó: “Massa viene de una racha de logros en licitaciones que superan los $930.000 millones en lo que va de 2023. En la última oferta pública hubo gran participación del sector privado, alentados por los robustos retornos que ofrecían, especialmente por el ajuste por inflación”, agregó Moreno.

Por último, el analista recordó que el mercado “sigue privilegiando la tenencia de estos títulos porque las expectativas de la suba generalizada de precios continúa al alza”, indicada por consultoras en un piso de 9 %, dejando por atrás a la alcanzada en abril que ascendió al 8,4 %.

