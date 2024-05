Cayeron las reservas del BCRA por un pago al FMI y se demora la liquidación del agro

El gobierno de Javier Milei realizó un desembolso de aproximadamente US$ 800 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) y las reservas internacionales brutas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) perforaron los US$ 28.000 millones. Además, el volumen operado en el mercado cambiario fue el segundo más bajo en la era Milei.

Tras abonar unos US$ 1.900 millones al organismo multilateral en concepto de capital la semana pasada, las tenencias en dólares del BCRA experimentaron una caída diaria de US$ 687 millones este lunes y quedaron en US$ 27.687 millones, según informó la autoridad monetaria.

La hoja de ruta de pagos al FMI se despeja de cara a lo que resta del año con un compromiso de US$ 645 millones en julio y US$ 775 millones en agosto. No obstante, el Tesoro deberá enfrentar vencimientos por más de US$ 2.000 millones con organismos multilaterales hasta septiembre. Así se desprende del último informe de deuda pública del Observatorio de Presupuesto del Congreso (OPC).

Cómo evolucionan las reservas del Banco Central

Los analistas de Aurum Valores calcularon que abril cerró con reservas netas negativas en torno a los US$ 3.700 millones. "Estimamos que en mayo crecerían unos US$ 2.000 M (hasta unos - US$ 1.500 millones). Para fin de año cerrarían en niveles similares a los que se vieron a fines de 2022", proyectaron. Cabe destacar que desde el inicio de la gestión libertaria, el banco de bancos se hizo de más de US$ 15.000 millones.

En tanto, la entidad conducida por Santiago Bausili compró US$ 65 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) en la primera jornada de esta semana y redujo el nivel de adquisición de divisas desde los US$ 147 millones promedio de la semana anterior. Fuentes del mercado señalaron a PERFIL que la merma compradora se explicó por el bajo volumen operado en el mercado cambiario.

En tal sentido, el operador de cambio Gustavo Quintana indicó que el "volumen operado en el segmento de contado US$ 195,069 millones, en futuros MAE US$ 4 millones y en el Rofex US$ 129 millones". De acuerdo a sus cálculos, se trata del menor umbral de operaciones desde enero.

Coincidió el analista financiero Andrés Reschini al remarcar que es el segundo peor resultado desde el salto devaluatorio de 118% de 13 de diciembre de 2023 que llevó el tipo de $360 a $800. Bajo su perspectiva, la escasez de negocios en el MULC responde a la "alta carga impositiva, el cepo y la brecha y bajos precios internacionales en commodities de agro". "Más allá de mejora de últimas ruedas, no alientan al agro a liquidar", juzgó.

Se demoran los dólares del agro

Para el especialista en temas rurales, Salvador Di Stefano, el campo "no está liquidando la cosecha como el mercado esperaba" ya que "del total de soja que se espera cosechar, solo ha vendido con precio el 8%, mientras que el 92% restante no tiene precio".

En cuanto a la realidad del maíz, Di Stefano expresó que "sólo se ha vendido con precio el 20% de la cosecha" y el 80% restante carece de precio. Al mismo tiempo, el consultor económico sostuvo que "en trigo, se ha vendido con precio el 50% de lo cosechado".

"Evidentemente a estos precios, con estas retenciones, y sin rentabilidad a la vista, el campo se juega por esperar antes de liquidar. Con tasas bajas muchos se juegan a financiarse en el mercado y retener inventario (parece que el Gobierno no lo tuvo en cuenta)", evaluó.

Un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI) destacó que el sábado ingresaron 1.000 camiones de granos a los puertos, totalizando más de 6.000 ingresos en lo que va de la campaña actual, superando los mismos guarismos de 2022, año récord.

"En consecuencia, hay expectativas de que esta semana comience a acelerarse la liquidación del agro. Esperamos que la oferta de los exportadores se incremente con la liquidación de la gruesa y, como resultado, contenga al CCL por el esquema 80/20%. El principal dólar financiero trepó 2,8% en la última semana impulsado por la nueva baja de tasas del BCRA y, sobre todo, por una menor oferta de los exportadores en este mercado", pronosticaron desde PPI.

