El mercado global de metales volvió a mostrar firmeza este martes 25 de noviembre en las bolsas asiáticas, con el oro liderando el movimiento alcista. El metal precioso subió un 0,3% hasta 4.145,57 dólares la onza en su versión al contado, mientras que los futuros para febrero avanzaron 0,2% hasta 4.180 dólares/onza.

La plata supera los US$ 50, su mayor nivel desde los años '80

Según señalan analistas al sitio especializado Investing, la dinámica de aumento en el precio del oro refleja una combinación de factores que, en conjunto, aumentan la demanda de activos refugio: expectativas de una política monetaria más laxa en Estados Unidos, tensiones geopolíticas en Asia y un clima de cautela antes de nuevos datos macroeconómicos.

Reuters informó que el metal alcanzó máximos de más de una semana impulsado por comentarios moderados de funcionarios de la Fed, que abrieron la puerta a una posible flexibilización en diciembre. Bloomberg coincidió: los operadores continúan reposicionándose ante la expectativa de que la autoridad monetaria recorte la tasa en su reunión del 9 y 10 de diciembre, en un contexto de datos laborales más débiles y señales de desaceleración.

Según datos de Bloomberg, el precio del oro sube cerca de 55 % en lo que va de 2025. En sus análisis, la agencia señala que el metal está en camino de su mejor desempeño anual desde 1979.

Las apuestas por el recorte: El mercado se adelanta a la Fed

Según CME FedWatch, citado por Reuters, la probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos trepó a 77,2%, un salto significativo frente al 41,8% de la semana pasada. Bloomberg agregó que esta dinámica se consolidó pese a que las minutas de la última reunión de la Fed mostraron que muchos miembros no consideraban apropiado un recorte en diciembre. Esa diferencia interna explica parte de la volatilidad reciente: el mercado apuesta fuerte, pero la Fed sigue lejos del consenso.

El oro, que no rinde intereses, se beneficia cuando caen las tasas de referencia porque mejora su atractivo frente a instrumentos de deuda. Este año ya registró múltiples máximos históricos luego de los recortes previos.

Geopolítica, dólar firme y cierre administrativo en EE.UU

A la expectativa monetaria se suman factores de demanda de refugio. Reuters destacó que las tensiones crecientes entre China y Japón reforzaron la aversión al riesgo, un movimiento que suele favorecer al oro incluso cuando el dólar se mantiene firme, como ocurrió en las últimas ruedas.

Otro elemento clave es la falta de datos recientes. Funcionarios del Gobierno estadounidense advirtieron que los indicadores de inflación y empleo de octubre no se publicarán por el cierre administrativo prolongado. Esto deja a la Fed operando con información parcial, cuyo último dato fresco será el de septiembre, que se conocerá en estos días: precios al productor (PPI), ventas minoristas y el índice PCE, el indicador de inflación favorito del banco central.

Sebastián Waisgold: “El oro volvió a ser el refugio por excelencia en tiempos de incertidumbre”

Bloomberg remarca que esta ausencia de datos actualizados eleva la incertidumbre y obliga a los traders a apoyarse más en señales cualitativas que en evidencia estadística. Eso explica por qué el mercado reaccionó con fuerza a las declaraciones moderadas de dos funcionarios de la Fed en los últimos días.

Otros metales que avanzan: plata, platino y cobre

El avance no se limitó al oro. Según datos de la agencia Reuters:

* El platino al contado subió 0,5% hasta USD 1.570,65 la onza.

* La plata avanzó 0,8% hasta USD 51,5555 la onza.

* Los futuros de cobre en Londres ganaron 1,2% hasta USD 10.887 por tonelada.

Estas subas reflejan una mejora en el apetito por commodities metálicos ante la expectativa de tasas más bajas y una actividad industrial global más robusta si la Fed da ese paso.

El denominador común de los reportes de Reuters y Bloomberg es claro:

* El mercado descuenta un recorte inminente.

* El oro se fortalece con cada señal "dovish".

* Los datos atrasados y las tensiones geopolíticas refuerzan la demanda de cobertura.

¨* Pero la Fed sigue enviando mensajes mixtos, lo que mantiene un piso de volatilidad.

En síntesis, el rally del oro no depende solo de las tasas, sino de un entorno global donde la incertidumbre, la falta de datos y las fricciones geopolíticas vuelven a colocar al metal precioso en el centro de la escena.

lr/ff