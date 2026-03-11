El Riesgo País de Argentina cerró este miércoles 11 de marzo de 2026 con una tendencia a la baja, situándose en torno a los 554 puntos básicos, según los datos procesados por JP Morgan y reflejados en el monitoreo diario de Rava Bursátil.

La caída del índice se dio en paralelo a una mejora en la cotización de los bonos soberanos en dólares, como el Global 2029 (GD29) y el Bonar 2029 (AL29), en un contexto de fuerte volatilidad en los mercados globales debido a las tensiones geopolíticas en el Golfo Pérsico. A pesar de la incertidumbre externa, los activos locales mostraron resiliencia, permitiendo que el diferencial de tasa se contrajera respecto a la jornada previa.

Pablo Giusto: “Nuestro país todavía no es un refugio seguro, sigue siendo volátil e inestable”

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

Durante la rueda de este miércoles, el Riesgo País se ubicó en los 554 puntos, lo que representa una leve mejoría frente a los niveles registrados al inicio de la semana.

De acuerdo con los registros de Rava Bursátil, esta compresión del spread soberano estuvo impulsada por una demanda sostenida de títulos públicos; por ejemplo, el bono GD30 cerró con un precio de referencia de $89.420, mientras que el AL30 se posicionó en $86.870. El mercado local operó con atención puesta en Wall Street, donde los ADRs argentinos, liderados por YPF con subas superiores al 6%, traccionaron positivamente el sentimiento de los inversores hacia el país.

La evolución del Riesgo País en la última semana

En los últimos siete días, el indicador mostró una trayectoria oscilante. El pasado viernes 6 de marzo, el Riesgo País había trepado hasta los 575 puntos básicos, un nivel que reflejaba la cautela de los operadores ante el estallido de nuevos conflictos bélicos internacionales. Sin embargo, tras tocar picos cercanos a los 588 puntos durante el lunes y martes, la tendencia comenzó a revertirse hacia mediados de la semana actual.

Esta volatilidad reciente contrasta con el inicio del año, cuando el índice logró perforar la barrera de los 500 puntos en enero de 2026, alcanzando mínimos no vistos desde junio de 2018.

El comportamiento actual sugiere una estabilización en la franja de los 550-570 puntos. Analistas privados citados por medios financieros locales señalan que, a pesar de la baja de hoy, la permanencia por encima de las 550 unidades sugiere que el acceso pleno a los mercados internacionales de crédito aún enfrenta desafíos.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice económico elaborado por el banco JP Morgan (oficialmente denominado EMBI, por Emerging Markets Bond Index) que mide la diferencia de tasa que pagan los bonos del Tesoro de los Estados Unidos frente a los bonos emitidos por países emergentes. Esta brecha, expresada en puntos básicos, representa el sobrecosto o "premio por riesgo" que un país debe pagar para financiarse en el mercado internacional debido a la posibilidad percibida de incumplimiento de sus obligaciones.

Técnicamente, 100 puntos básicos equivalen a 1% de interés anual sobre la tasa de referencia de los bonos estadounidenses, considerados libres de riesgo. Por ejemplo, si el rendimiento de los bonos de EE. UU. es del 4% y el riesgo país de Argentina se sitúa en 554 puntos, la tasa teórica que debería pagar el país para endeudarse sería de 9,54% anual en dólares.

Este indicador es vital para la economía nacional ya que no solo afecta el costo de financiamiento del Estado, sino que también establece un piso para las tasas de interés que enfrentan las empresas privadas argentinas al buscar crédito en el exterior. Un Riesgo País a la baja suele ser interpretado como una señal de mayor confianza de los mercados en la solvencia y estabilidad macroeconómica de la nación.

