El Riesgo País corta la inercia alcista y cierra en 514 puntos en una rueda marcada por el alivio externo

El Riesgo País de la Argentina cortó su racha de volatilidad alcista y cerró este viernes 22 de mayo de 2026 en 514 puntos básicos y consolidó un sendero de mayor estabilidad en comparación con las presiones bursátiles del mes pasado. El índice, estructurado por el banco de inversión JP Morgan, reflejó un retroceso diario motorizado por la firmeza en la cotización de los títulos públicos denominados en moneda extranjera, que encadenaron su tercera rueda consecutiva en terreno positivo.

Luis Caputo afirmó que no habrá “ajuste” adicional para compensar la baja de retenciones al agro

A pesar de las marcadas fluctuaciones internacionales, los operadores convalidaron una descompresión de la prima de riesgo local que fue amparada por la continuidad del ancla fiscal del Tesoro Nacional y un contexto externo ligeramente más favorable para los instrumentos soberanos emergentes.

De acuerdo con el panel de cotizaciones oficiales provisto en tiempo real por Rava Bursátil, el Riesgo País finalizó la jornada operativa de este viernes a las 18:50 horas en 514 puntos. Durante la sesión de operaciones, el índice de referencia de JP Morgan inició con un valor de apertura fijado en 515 puntos, registro que coincidió además con el precio máximo anotado durante la rueda financiera. Con el correr de las horas y una renovada corriente de demanda institucional sobre los papeles de deuda pública en la plaza externa, el indicador bursátil descendió hasta tocar un mínimo diario de 511,00 unidades, para finalmente estabilizarse y pactar su nivel de cierre reportado en 514 puntos.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La trayectoria del indicador financiero durante las últimas jornadas evidenció una notable transición, oscilando entre la inestabilidad de los mercados de Nueva York y la posterior consolidación de un piso de soporte. A comienzos del mes, el pasado lunes 11 de mayo, el Riesgo País había logrado perforar la barrera psicológica de las 500 unidades para cerrar en 496 puntos básicos, marcando su menor registro en casi cuatro meses tras la decisión de la agencia crediticia Fitch Ratings de elevar la calificación de la deuda argentina. Sin embargo, a partir del martes 12 de mayo, una persistente ola de toma de ganancias e inestabilidad internacional hizo retroceder las cotizaciones de los bonos soberanos.

A mediados de esta semana comercial, el diferencial de tasas escaló gradualmente de la mano de factores externos que afectaron la renta fija de los mercados emergentes. El indicador bursátil de JP Morgan ajustó a 543 puntos el lunes 18 de mayo y avanzó hasta alcanzar un nivel de 547 puntos el martes 19 de mayo, afectado por la persistente suba en los rendimientos de las tasas del Tesoro estadounidense de largo plazo.

Hacia el tramo de cierre semanal, el mercado bursátil local logró estructurar un sólido proceso de recuperación técnica que revirtió de forma lineal las pérdidas previas de la renta fija emergente. El miércoles 20 de mayo, el índice retrocedió hasta posicionarse en los 524 puntos, una dinámica de compresión que se profundizó de manera visible durante la sesión del jueves 21 de mayo al registrar un valor definitivo de 519 puntos básicos. La descompresión definitiva de este viernes hacia los 514 puntos le permite al indicador perfilár un balance semanal constructivo, manteniéndose significativamente por debajo del pico de 587 puntos anotado a finales de abril.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador macroeconómico y financiero que calcula de manera diaria el diferencial de rendimiento (spread) que debe convalidar una nación en desarrollo por sus títulos públicos en comparación con los bonos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos. Este instrumento técnico de medición es confeccionado e informado a nivel global por el banco de inversión norteamericano JP Morgan bajo las siglas corporativas de EMBI (Emerging Market Bond Index). Se expresa formalmente a través de unidades denominadas puntos básicos, donde una brecha relativa de 100 puntos básicos se traduce matemáticamente en una sobretasa del 1% anual por encima del costo de endeudamiento considerado libre de riesgo de impago.

Este guarismo es utilizado universalmente en las finanzas como el termómetro central para mensurar la percepción de solvencia y la probabilidad de un evento de reestructuración forzosa o cese de pagos por parte del emisor estatal. El índice mide la sobretasa que Argentina debe pagar sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos, reflejando la percepción de los mercados sobre la capacidad del país de honrar su deuda soberana. Cuando el precio de mercado de los bonos públicos cae por mayor desconfianza, sus rendimientos asociados suben, lo que genera un incremento en el spread.

Para la medición estadística correspondiente a las variables de la República Argentina, la metodología adoptada se sustenta de forma específica en el indicador denominado EMBI Global Diversified (EMBIGD), el cual administra una muestra ponderada de las distintas series de deuda soberana emitidas bajo legislación local y extranjera. La trascendencia de este índice radica en que establece el costo del financiamiento estructural; un incremento continuo restringe las posibilidades de crédito internacionales para las cuentas del Estado nacional y las corporaciones privadas. Las consecuencias de una prima de riesgo elevada impactan en la inversión de capitales, ya que "cuanto más alto es el valor del riesgo país, mayor es el costo de financiamiento para el Gobierno y las empresas.

FN LM CP